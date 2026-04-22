İsrail, Türk-Yunan savaşı istiyor!

Son haftalarda gündemden düşmeyen konu; ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş.

Gelinen aşamada kaybeden taraflar; ABD ve İran. Peki kazanan kim; Tabi ki İsrail.

Bölgenin fitne kazanı İsrail, bölgesel savaş hedefine ulaşamamış olsa da Lübnan'da işgal ettiği topraklarda ilerleyerek ve İran'ın zayıflaması düşünüldüğünde kısmi de olsa kazançlı görünüyor.

Savaşın en pişman olanı; ABD. Amerikan medya ve kamuoyunda tartışılan şey; Trump'ın Epstein dosyaları nedeniyle bir şekilde savaş için İsrail tarafından ikna edilmesi. ABD'de İsrail, savaşın ana motivasyonunu sağlayan taraf olarak konuşuluyor. Yalan da değil hani.

Gelelim gündemdeki soruya; İsrail, ABD'yi İran'a karşı nasıl kışkırtmış ve savaştırmışsa, ittifak kurduğu ve savunma anlaşması imzaladığı Yunanistan'ı benzer şekilde Türkiye'ye yönelik kışkırtır ve savaştırır mı?

Bu konu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla Türkiye gündemine girdi. Fakat esasen Yunanistan medyası aylardır bu konuyu tartışıyor.

Önce Sayın Bakan'a yer verelim. Bakan Fidan, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurduğu İslam karşıtı ittifaka dair açıklamalarda bulundu.

Üçlü ittifakın, "tehdit önceliğinin Türkiye ve diğer ülkeler" olduğu değerlendirmesini yapan Fidan, şunları söyledi: "Bunun başka türlü bir izlenim oluşturmasını da kimse bekleyemez. Bunun aksi yönünde bize ne öncesinde ne sonrasında bir güvence veya beyan verilmedi. Kimse biz bu ittifaklar oluşturulurken bize 'ya biz bunu size karşı yapmıyoruz' demedi. Tam tersine bu ittifakın oluşturulduğu seremonide liderler yan yana iken İsrail Başbakanının hem Yunanistan Başbakanının hem Kıbrıs Rum Kesimi liderinin bulunduğu yerde yaptığı beyanlar var. Bu ittifakın ruhunu tanımlayan. Neden yapıldığını. Şimdi bu gerçekler ortadayken ben bizim ortaya koyduğumuz tepkinin Yunanistan'la aramızda yürüttüğümüz müzakere sürecinden dolayı az bile olduğunu düşünüyorum."

Ortada gerçeklerin ve bölge ülkelerinin endişelerinin olduğunu kaydeden Fidan, "Türkiye, kendisini koruyacak nitelikte ama bölgede daha zayıf nitelikte olup bu askeri ittifaka endişeyle bakan ülkeler var." dedi.

Şimdi Yunan medyasına bakalım.

Yunan internet sitesi Militaire.GR'de çıkan haberde ifadeler şöyle: "İsrail, Yunanistan'ı Türkiye ile savaşa sürüklüyor. İsrail bizi kullanıyor. Atina, İsrail-ABD çizgisine bağlandıkça Ege'de savaş riski artıyor. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak için çıkarı yok. Ancak Tel Aviv bizi kullanıyor. İsrailli analistler Yunan kamuoyunu kışkırtıyor."

Şimdi soru şu; İsrail, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı maşa olarak kullanır mı? Plan, aslında tam olarak bu! Yunanistan'ın uyanık ve akıllı olması gerekiyor.

Hatırlayalım... Türkiye ve Yunanistan arasındaki temel sorunlar neler? Ege Denizi'nde karasularının genişliği, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırmaları, adaların silahsızlandırılmış statüsünün ihlali ve hava sahası anlaşmazlıkları ile Batı Trakya Türk azınlığının hakları... Sorun çok ama şimdiye kadar bir şekilde diyalog zemini sürdürülmüş. Evet, Yunanistan'ın bir Türkiye fobisi var ama o da bir şekilde bu evhamla yaşamayı öğrenmiş. Peki, aksi bir durumu düşündürmeye iten hamleler neler? Aktaralım.

İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan üçlü ittifakı, 2010 yılında hayata geçirildi.

3+1 çerçevesi ile ABD'nin ittifakla bağlantısı kuruldu. Bu çerçeve, Washington'un zirvelere ve çalışma gruplarına katılımını içermekte olup, Doğu Akdeniz'deki güvenlik, savunma ve enerji projelerinde yer almasını sağlamayı amaçlar.

Üçlü ittifak, 23 Aralık 2025'te, 2026 yılını kapsayan "Savunma İşbirliği Programı"nı imzaladı. Bu anlaşmalar kapsamında tatbikat, özel harekat gücü için ortak eğitim ve üst düzey görüşmeler hayata geçirilecek.

ABD de bu kapsamda oldukça aktif pozisyon alıyor. ABD, Güney Kıbrıs'taki üsleri modernize ediyor. Modernize edilecek tesislerden biri, Lübnan kıyısına yaklaşık 229 kilometre mesafede bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü oldu. ABD Avrupa Komutanlığı bu üste yeni bir helikopter pisti inşa edecek ve bu pistin büyük nakliye helikopterlerinin kullanımına uygun olacağı bildirildi. Bölgenin ikinci kritik tesisi olan Andreas Papandreou Hava Üssü ise yeni bir apron ile genişletilecek. Bu sayede ağır nakliye uçaklarının daha hızlı yakıt ikmali ve bakım imkanına kavuşacağı aktarıldı.

Son gelişmelere bakılırsa Siyonist ve Evanjelist yapı bölgeyi zehirlemeye azmetmiş. Hedefleri olan Büyük İsrail'i kurmak adına herkesi ateşe atabilirler.

Bu açıdan Türkiye değil Yunanistan düşünsün derim.

Yunanistan medyası her Allah'ın günü, Türkiye'nin savunmada geldiği aşamayı tartışıyor. İnanın bizden daha iyi takipteler. Bu açıdan devasa bir fark var aramızda. Onlar ithal ediyor, biz üretiyoruz.

Sonrasında insan kaynağı gücüne de baktığımızda, Türkleri hedefe koymamaları kendileri için iyilik olur.

Dünya'da gittikçe izole olan bir yapı İsrail. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iki kez tutukluluk kararı çıkardığı soykırımcı Netanyahu ile fotoğraf vermek, savunma anlaşması imzalamak; olsa olsa büyük ahmaklıktır.

Yunanistan, arkasındaki Fransa'ya da çok güvenmesin.

Ermenistan örnekliği hepsine ibretlik bir ders niteliğinde!

Türkiye devreye girip Azerbaycan ile Karabağ Harekatı başlattığında Ermenistan'ın yanında ne ABD, ne Rusya, ne Fransa ne de İran... Kimse duramadı!

Onun bunun gazına gelip harekete geçerse, Yunanistan için tarihi hata olur!

Türkiye'nin Güney Kıbrıs da dahil tüm ada ve adacıkları alması sadece 24 saatini alacaktır.

Bu açıdan Türkiye'ye fırsat doğurmamaları kendi lehlerine olacaktır.