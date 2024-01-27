İsrail'in büyük hayali ve Türk şeridi

Birkaç yıldır İsrail'in "Büyük İsrail" planı üzerine, küçük notlar ile yazılar yazmaktayız.

PKK/PYD terör aparatlarını, bu yolda kullandıkları, artık bilinen gerçeklerdendir.

İsrail'in, İran içindeki Türkleri zaman zaman kullanma gayretlerini de, bu "Büyük Hayal" çerçevesinde değerlendirmek doğru bir yaklaşım olur.

İsrail'in uzun zamandan beri "İslamsız Türklük" tezi üzerine, Türk şeridindeki ortakları ile sakince hareket ettiğini de azar azar görmekteyiz.

Türk Dünyası kanalına, bu anlamda daha derin bakılması gerektiğini savunanlardanım...

Çünkü bugün "dostluk" gibi gözüken bu tablo ile nihai hedefteki niyeti görmezden gelemeyiz!

Bu durum, Türkiye'nin elini zayıflatacak durum olduğunu da görmemiz gerekiyor.

Orta Asya ve Kafkasya'da İsrail etkisini ve derinliğini, iyi analiz etmemiz şarttır.

Siyonizm içerikli İsrail politikalarının sadece bir amacı olduğu açıktır; "Büyük İsrail".

Türkiye, İran, Suriye ve Irak toprakları üzerinden hayal edilen terör devleti hamlesinin tek gayesi, İsrail'in kalıcı ve geniş topraklara sahip olması ve denizlere hâkimiyeti olduğunu, artık yüksek sesten İsrail yöneticileri de seslendirmeye başladı.

Bu durum coğrafyanın tamamı için nihayetinde Türkiye ve Türk Dünyası için tehlike sinyali olarak anlaşılmalıdır.

İsrail'in; Orta Asya, Kafkasya, Azerbaycan ve Gürcistan'daki etkisini sadece tarım, teknoloji alanındaki gayretleri olarak görmek büyük bir yanılgıdır.

İsrail'in "Teröristan hayali" ile yeni "Büyük İsrail" hayalinin temel taşlarına iyi bakın.

Orta Asya'daki ve Kafkasya'daki yansımalara çok iyi bakın. Güvenlik ve siber alanlardaki, stratejik kalıcı projelerdeki ortaklıkları gözden kaçırmamak gerekiyor.

Bunun ileride Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki çelişkiye neden olma potansiyelini unutmamak gerekiyor.

Gazze meselesinin, sadece bir Filistin meselesi olmadığını anlamak ve anlatmak şarttır.

Gazze'de insanlığı öldüren İsrail'in yaptıklarına hal-i hazırda sesini çıkaramayan Orta Doğu ve Orta Asya siyasetine, bir de bu gözle bakmak zorundayız.

İsrail öyle bir derin çalışma ile işlemiş ki, bugün bunca vahşice yapılanlara rağmen sessizliğe gömülmüşlerin nedenleri üzerine iyice düşünmemiz gerekiyor.

Ortada olan derin nedenler belki şimdi değil, ama ileride masamıza sorun olarak gelebilecek türdendir.

İsrail'in büyük hayali, coğrafyanın toptan şekil değişimi anlamını taşımaktadır. Yani İsrail'in nihayi niyeti üzerine, yüksek sesle konuşmak ve önlem almak artık şarttır.