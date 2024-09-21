İsrail'in Lübnan'a siber saldırısı ve Türkiye

İsrail, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan'a yönelik görülmemiş siber saldırılar yaptı.

Çağrı cihazları ve telsizlerin, siber saldırlar ile patlatılması suretiyle iki saldırıda ölü sayısı 37'ye, yaralı sayısı 3 bin 750'nin üzerine çıktı.

1. İsrail, bir gözü dönmüşlük ile Orta Doğu üzerinden dünyayı adım adım küresel bir savaşa zorluyor. Başkanlık seçimleri dolayısıyla ABD, adeta İsrail'e rehin hale geldi. İsrail'in bütün canavarlığı, ABD ve Batı yönetimlerince destekleniyor, himaye ediliyor.

2. İsrail, Gazze'deki vahşi katliamlarına; bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef alarak devam ediyor. Vicdanlı milyonlarca insanın tepkileri İsrail'i ırgalamıyor, etkilemiyor.

3. İsrail Başbakanı Netanyahu; yeni katliamlarla, saldırılarla, savaşı önce Lübnan'a, ardından Suriye'ye yaymak suretiyle iktidarda kalmanın hesabını yapıyor. Daha birkaç hafta önce İsrail'de, Netanyahu aleyhine büyük protestolar, eylemler yapılırken hepsi bir anda duruverdi...

4. İsrail, çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak bütün dünyayı güvensizliğin girdabına sürükledi. Şimdi, "cep telefonları da patlatılır mı?", "elektrikli otomobiller, elektrikli ev aletleri ne kadar güvenli?" sorularına cevap aranıyor.

5. FETÖ ihanetinden kurtulmuş olmamızın ne büyük başarı olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor.

FETÖ yargılamalarında ortaya çıktı ki; FETÖ'nün emniyet ve silahlı kuvvetlerde hâkimiyeti ele geçirmek kadar, Türkiye'nin bilişim yapılanmasına sızdığı da ortaya çıktı. Bilişim yapılanmasının TUSAŞ, HAVELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN, Savunma Sanayi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom'u kapsadığı ve itiraflarda; 2014-2015 yılları arasında FETÖ'nün Türkiye bilişim yapılanmasından sorumlu kişinin Selçuk kod adlı Suat Yiğit olduğu ifade edildi.

Allah, milletimizi ve devletimizi korudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nasıl büyük bir lider olduğu vicdan ve insaf sahibi insanlarımız tarafından bir daha görüldü.

Erdoğan her fırsatta milli ve yerli üretimi gündeme getirdi, bu yöndeki çalışmalara öncülük etti, yönetim iradesini ortaya koydu.

Savunma sanayindeki hamleler, özellikle insansız silah sistemleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Dün, Kahramanmaraş'ta, TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması finalinde açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırıyı değerlendirirken şunları söyledi:

"Bizim özellikle insansız hava araçlarımızla, bundan 20 sene önce başlattığımız mücadele, tam da bununla alakalıydı. TEKNOFEST'in asıl misyonu; savunma sanayinde gösterilen bağımsızlık ve millileşme hamlesinin, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayılmasıdır."

6. Türkiye, hazırlıklar konusunda epey mesafe almış durumda.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" dedi.

Yasa teklifinin Ekim'de Meclis'e gelmesi düşünülüyor.

Doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) kurulması, farklı kurumlardaki yetki ve fonksiyonların tek çatı altında toplanması planlanıyor.

Yeni kurulacak Başkanlığa; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT'te geçen yıl oluşturulan Siber İstihbarat Başkanlığı'ndan da katılım sağlanması bekleniyor

Siber Güvenlik Teşkilatı'nın ana omurgası USOM'la sağlanacak.

Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre "Türkiye'nin siber kalesi" olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kesintisiz çalışmayla muhtemel dijital tehditleri bertaraf ediyor.

USOM bünyesinde 2 bin 300'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), 7 bin 859 uzman personel ve 400 ulusal siber olaylara müdahale merkezi personeli bulunuyor.