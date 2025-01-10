Çalışma hayatında, sigortalıların maruz kalabileceği risklerden birisi de işsiz kalmaktır.

İşsizlik sigortası "Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortaya" denilmektedir.

01.01.2025 – 31.12.2025 döneminde uygulanacak asgari ücret günlük 866,85 TL olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2025 yılı Ocak ayından itibaren brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak 01.01.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş sözleşmeleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalılar İŞKUR'a süresi içinde şahsen başvurarak ve aşağıda yazılı şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar:

· Yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,

· İş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları,

· İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde iş akdine tabi olmaları.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara;

· İşsizlik Ödeneği

· Genel Sağlık Sigortası Primleri

· Yeni bir iş bulma

· Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri verilmektedir.

İş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde;

· 600 gün prim ödemiş olanlara (600-899 gün arası) 180 gün,

· 900 gün prim ödemiş olanlara (900-1079 gün arası) 240 gün,

· 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün

Süre ile İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği ödenir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

01.01.2025-31.12.2025 dönemi için 26.005,50 TL asgari ücret üzerinden aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 10.402,20 TL ve en yüksek tutar ise 20.804,40 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

Bu durumda ödenek tutarları sırasıyla damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra net 10.323,25 TL ve 20.646,49 TL'dir.