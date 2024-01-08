İstanbul'un başına Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da AK Parti'nin 26 şehrinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda AK Parti teşkilatının heyecanı dikkat çekiciydi.

AK Partililer kadar muhaliflerin de merak ettikleri AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayı Murat Kurum oldu.

Tatil odaklı bir zihniyet sebebiyle İstanbul 5 yıldır çok kötü yönetiliyor. Seçildiği şehre belediye başkanlığı yapmak yerine cumhurbaşkanlığı hülyasına İstanbul'u feda eden malum şahıs yüzünden İstanbul koca bir taşra kasabasına döndü.

Mart ayındaki yerel seçim İstanbul'un koca bir taşra kasabasından daha kötüye, koca bir mezraya dönüştürülmesine dur demek için büyük bir fırsat olacaktır.

Murat Kurum da bu fırsat için en doğru isim. TOKİ ve Emlak Konut'ta müdürlük yapan Murat Kurum, Başkan Erdoğan tarafından 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanı yapıldı.

Genç bir isim olan Kurum çalışkanlığıyla tanınıyor. Bakanlığı döneminde nerede afet olduysa oraya ilk gidenlerden ve son ayrılanlardandır. Aylarca afet bölgelerinde halkla beraber olmuş, dertlerine derman olmaya çalışmıştır.

TOKİ ve Emlak Konut'taki vazifeleri sırasında İstanbul'daki toplu konut projelerinin başında olan Murat Kurum, İstanbul'u iyi bilen ve aynı zamanda deprem dayanıklı bir İstanbul için de bulunmaz bir isim.

Başkan Erdoğan mezkûr programda İstanbul'u 5 yıllık fetret devrinden kurtaracaklarını söyledi:

"Fatih'in emaneti olan güzel İstanbulumuzu muradına kavuşturacak büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz, İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre âşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. İsmini paylaşacağımız adayımızla, layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız."

Belediye başkanlığı döneminde İstanbul'u sefaletten kurtaran isim olan Başkan Erdoğan tecrübesiyle malum şahısla İstanbul'un daha fazla ayakta kalamayacağını görüyor.

İstanbul'da AK Parti'nin rakibi malum şahıstan öte yaşanan konut sıkıntısı ve kiralardır. Bu noktada Murat Kurum'un başarılı geçmişi İstanbul halkına itimat telkin edecektir.