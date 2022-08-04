İstanbul'un kayıp 1000 günü: Bir CHP fiyaskosu

AK Parti dün CHP idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini büyük sıkıntıya sokacak bir iş yaptı ve seçimden bu yana geçen 1000 günü deşifre etti.

Kameralar karşısına geçen İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "kayıp" olarak niteledikleri bin günün neden ve nasıl heba olduğunu izah etti kamuoyuna.

CHP'nin yönetim anlayışını iftira, intihal ve ihmal, aradan geçen 1000 günü de "algı ve israf dolu" diye tanımladılar.

Nesnel bir yaklaşımla, gayet steril biçimde somut verilerle yaptılar bunu.

Kalem kalem döküm çıkardılar.

İyi takip edilmiş, doğru tasnif edilmiş bir icraat raporu dinledik.

Buna göre 2019 haziranından 2022 ağustosuna CHP yönetiminin karne notu kocaman bir 0. (Yazıyla sıfır).

MUHALEFETİN ORTAK KAYBI

Öte yandan bu başarısızlık sadece CHP'ye mal edilemez elbette, edilmemelidir. Bugün 6'lı masada toplanan karşı ittifakın ortak oyuyla seçildi sonuçta Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu kişisel hırsıyla önünü kesmeseydi, İmamoğlu o yuvarlak masanın ortak adayı olarak boy gösterecekti muhtemelen.

Zaten bunu doğrulayacak şekilde İBB ve kuruluşlarında işlerine son verilen emekçilerin yerine CHP kadar İP ve HDP'den de elemanlar işe alındı.

DAĞDAN İNİP İBB'DE İŞE GİRMEK!

İBB'de iş başı yapmak için sırtında PKK paçavrası, elinde kaleşnikof silahıyla dağdan inen kadın teröristlerin videolarını izlemişsinizdir mutlaka.

Dün verilen son rakamlara göre 50 bin yandaş doldurmuşlar üç yılda İBB'ye.

Seçimden önce Kılıçdaroğlu'nun "Hiç kimseyi işinden etmeyeceğim, namus sözü veriyorum" diye oy topladığı İBB'den tam 15 bin 819 emekçi işten çıkarılmış. Yerlerine de 50 bin 574 kişi işe alınmış.

Verilen sözler, edilen yeminler yalan oldu. Ya da zaten yalandı.

Yenikapı'da görev araçlarının bile makam aracı diye sergilenmesiyle başlayan şov CHP'nin İstanbul iktidarına dair jenerikmiş meğer.

Seçimden önce "borçlanmak ihanet" diyen İmamoğlu'na soruyor İstanbul muhalefeti:

"İBB Başkanı niye sürekli borçlanıyor? İBB Bütçesi'ni en az yüzde 50 artıracaktı. Tam tersine bütçedeki özkaynak yüzde 28'den yüzde 14.9'a düştü. Söz verdiğin 100 bin adet kentsel dönüşüm konutu nerede? 100 bin araçlık kapalı otopark nerede?"

AK PARTİ YAPTI; İMAMOĞLU AÇTI!

AK Parti döneminde yapımı büyük oranda tamamlanan ya da zaten hizmette olan yatırımları, Kemerburgaz Kent Ormanı gibi, Kurbağalıdere Islahı gibi, 25 yıldır hizmette olan Merter Kapalı Otoparkı gibi, ta 1996'da yapılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi gibi yerleri yeni yapılmış gibi açtı İmamoğlu.

Silahtaroğlu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için temel atmama töreni düzenlemesini biliyorsunuz zaten. Dünyada eşi benzeri olmayan bir iş. CHP'nin "icraat yok, şov çok" işlerinden.

İstanbul'un ocağına incir ağacı diken işleri de var tabi. Levazım-Dolmabahçe Tüneli'nin durdurulması, Çekmeköy–Sancaktepe- Sultanbeyli Metro hattına beton dökülmesi, dikey bahçelerin sökülmesi gibi.

ENGELLİYORLAR İDDİASI DA ÇÖP OLDU

"Ankara bizi engelliyor, iş yaptırmıyor" iddiası da çöp oldu İmamoğlu'nun.

Tevfik Göksu'nun verdiği bilgiler-rakamlar net:

· 2016-2018 yıllarını kapsayan AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı toplam 6.504. CHP bunların yüzde 29'una hayır dedi.

2019-2022 yıllarını kapsayan CHP döneminde İBB Meclisine gelen dosya sayısı ise 4.702. Ve Cumhur İttifakı bunların sadece yüzde 2.4'üne hayır dedi. Bunlar da yeşil alanların imara açılması ve satılması, LGBT Müdürlüğü kurulması veya dosyalardaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Hani engel nerede?

· Aynı şekilde İBB Meclisi'ne gelen borçlanma dosyalarındaki evet, hayır oranında da müthiş fark var. "Bizim zamanımızda borçlanma dosyalarının yüzde 20'sine CHP hayır dedi. Biz ise borçlanma dosyalarının yüzde 0.5'ine hayır dedik. Kim kimi engelliyormuş? Onları engelleyen yok. Engel onların zihninde".

Z KUŞAĞI İÇİN ÖNGÖSTERİM

Seçimden önce vaat edilen ile iktidara gelince yapılan arasındaki devasa fark, yaşı müsait olanlar için "bildik bir CHP klasiği" iken ilk kez oy veren kuşaklar içinse "öğretici bir ön gösterimdir".

Sözlerini tutmayan, vaatlerini yerine getirmeyen, iş yapmayan, AK Parti yönetimlerinin İstanbul'da hayata geçirdiği yatırımları, işlettiği sistemleri dahi idame ettiremeyen, sürekli şov yapan, kamuoyunu yanıltmayı başarı sanan bir anlayış hakim bugün İstanbul'da.

Zaten İBB'nin reklam bütçesinin kentsel dönüşüm bütçesinden iki kat fazla olması neyin öncelendiğini gösteriyor. İBB 2022'de kentsel dönüşüme 492 milyon ayırırken reklam, organizasyon ve şova 849 milyon ayırmış.

Gerçekten ibret verici.

CHP'nin seçimden önce vaat ettikleriyle iktidara geldikten sonra yaptıkları yan yana konulunca büyük fiyasko görünür oluyor.

Bu başarısızlık, İmamoğlu'nun şahsı ve partisi için olduğu kadar CHP adayına destek veren diğer muhalefet partileri için de kayda geçmeli.

AK PARTİ İYİ MUHALEFET EDİYOR

Esasen Göksu da, Kabaktepe de soluk aldırmıyor CHP'li belediyeye.

Daima izlemedeler. Yanlış icraatı eleştirirken doğru olanı da dile getiriyorlar. İmamoğlu ve ekibi yapılan ya da yapılmayan hizmetlerle ilgili kamuoyunu yanıltmaya kalktığında algı operasyonunu anında bozuyorlar.

Doğru muhalefet budur.

CHP'nin ve diğerlerinin bundan öğreneceği çok şey var.

Yalana, iftiraya tevessül etmeden, ABD Başkanından, Batılı büyükelçilerden medet ummadan ve hatta terör örgütlerinin desteğine boyun eğmeden de muhalefet yapılabilir.

AK Parti bunu da öğretiyor muhalefete.