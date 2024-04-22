İstihbarat operasyonu akamete uğradı

Cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme 2.5 saat sürdü.

Terör devleti İsrail'in 10 gün önceki saldırısında Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu şehit olmuştu.

Başta İsrail ve İran istihbarat unsurları ve onların tesirindeki siyasiler Başkan Erdoğan'a Filistin'deki acı üzerinden operasyon çekiyorlar.

Yalnız şu noktayı unutuyorlar: Başkan Erdoğan'ın abdestinden şüphesi yok ki namazından şüphesi olsun. Partisinin grup toplantısında Filistin mevzusundaki dik duruşunu sürdüren Erdoğan "Milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur." dedi.

Bunları söylemenin bedeli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan son nefesine kadar Filistin'in sesi olmaya devam edeceğini de söyledi: "Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim."

Başkan Erdoğan'ın mezkûr sözleri İsrail / İran ve diğer istihbarat unsurlarını çıldırttı. Bir de üzerine Hamas'tan teşekkür mesajı gelince iyice kudurdular. Hamas'ın mesajında şu ifadeler yer alıyordu: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkını ve topraklarını özgürleştirme ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiği açıklamalarını yüksek bir şekilde takdir ediyor, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulması gerektiğinin üzerinde durduğu için de kendisine minnettarlık duyuyoruz.

Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sırasındaki ulusal güçlerin rolünü, Hamas'ın meşru mücadelesinde Filistin halkını, topraklarını ve kutsal değerlerini savunma rolüyle benzetmesi, hareketin ve mücadelesinin cesurca desteklenmesinden dolayı gurur duyuyoruz.

Bu cesur açıklamalar ve Sayın Erdoğan'ın onurlu duruşu, kardeş Türk halkının tarihi ve köklü tutumunu yansıtmaktadır. Onun bu tutumu, Filistin'deki mücadelede cesur bir ses olmayı sürdürecek ve Gazze'deki insanlarımıza destek olacaktır.

Bu açıklamalar ayrıca, halkımızın topraklarını özgürleştirme, geri dönme ve bağımsız devletini ve başkenti Kudüs'ü kurma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir."

Bu açıklamanın üzerine bir de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'ye gelip Başkan Erdoğan'la görüşmesi istihbarat unsurlarını açığa düşürdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barıl görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuvayi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz."

İstihbarat unsurlarının eline düşenlerin Başkan Erdoğan'a Filistin üzerinden saldırmaları ve operasyon çekmeye çalışmaları, Cumartesi günü Dolmabahçe'de verilen fotoğrafla akamete uğramıştır. Başkan Erdoğan devlet yönetmenin gereği Filistin'e yapılan bazı şeyleri anlatamıyoruz demişti lâkin aşağıdaki fotoğraf her şeyi anlatıyor!