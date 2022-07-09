Japonya'daki suikast, Türkiye'yi etkiler mi?

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Abe'yi vuran saldırganın eski bir asker olduğu öğrenildi.

Japonya için çok önemli bir siyaset ve devlet adamı olan Abe'nin öldürülmesi sıradan bir suikast değildir.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının, Avrupa ve Asya'da yeni gerilimleri tetikleyeceği bekleniyordu. Zira Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri de gerilimli bir döneme girdi.

Japonya, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı başlattığı sert yaptırımlara katılmakla kalmadı, ek yaptırımlar uygulayacağını da açıkladı.

Rusya da Japonya'yı "dost olmayan ülke" listesine ekledi ve Tokyo'ya 'gözdağı' vermek için yeni bir adım attı.

Kuril adaları anlaşmazlığını tırmandırdı. Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikat yaptı. (Kuril Adaları sorunu, Japonya ile Rusya arasında yüz yılı aşkın süredir devam ediyor.)

Geçtiğimiz Mayıs ayı başında da Rusya Savunma Bakanlığı; yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Moskova'nın bu adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Kısacası gözler Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde iken Japonya ile Çin ve Rusya arasında ciddi bir savaş gerilimi tırmanıyor.

Hatta Japon medyasında, "Çin'den gelen tehditler, Tokyo'nun en önemli güvenlik önceliği olmaya devam ediyor. Rus provokasyonları, Savunma Bakanlığı için bir baş ağrısı olsa da, asıl tehdit; Moskova'nın, askeri çabalarını Pekin yönetimi ile koordine etmesi..." yorumları yapılıyor.

Şinzo Abe, Japonya tarihinin en uzun süre başbakanlık yapan ismi.

Abe önce 2006 ve 2007 yıllarında başbakanlık yapmış, daha sonra 2012 ve 2020 arasında da görevi sürdürmüştü. 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı.

67 yaşındaki Abe, başbakanlık yapmış bir dedenin torunuydu. Babası da dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Anlaşılan o ki, Abe yeniden siyaset sahnesine çıkmaya hazırlanıyordu. Suikasta uğradığı yerde, parlamentonun üst meclisi için pazar günü yapılacak seçim kampanyasında konuşuyordu.

Neden Abe hedef seçilmiş olabilir?

Şinzo Abe, savunma ve dış politikada şahin bir tutum izleyen Japon devlet adamı olarak biliniyor.

Japonların onurunu zedeleyen ve hiç kabullenemedikleri bir Anayasaları var.

Ordu kurulmasına izin vermeyen Japonya Anayasası'na göre, devletin savaş açma yetkisi de bulunmuyor. Japonya, uluslararası sorunların çözümlenmesinde tehdit ve güç kullanamıyor...

Ülkenin muhafazakâr siyasetçileri, ABD güdümüyle hazırlanan bu anayasanın, ülkenin savaştaki aşağılayıcı yenilgisini hatırlatmasından muzdaripler.

Abe, Başbakanlığı dönemlerinde, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı mirası silahlanma karşıtı anayasasını değiştirmek için çalıştı.

Ayrıca, dış politikada Kuzey Kore'ye karşı sert tutum izlenmesi, Çin'e karşı Tayvan'ın bağımsızlığının desteklenmesini, Japonya'nın Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'ndeki egemenlik iddialarının korunmasını savundu.

Yeni dönemde siyasî varlığı, Rusya-Çin eksenini endişelendirmiş olabilir.

Abe suikastı, Japonları derinden sarstı.

Japonya ve ABD için yeni bir sayfa açılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başka hangi ülkelerde kaos zeminleri hazırlayacağı, başka suikastların devreye girip girmeyeceği endişeleri giderek artıyor.

Japonya'daki suikast, Türkiye üzerinde uygulanmak istenen küresel projeleri de gündeme getirecektir.

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Muhterem okuyucularımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum.