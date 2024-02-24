KAAN, Türkiye Yüzyılı için uçuyor

Milli Muharip Uçak Kaan, ilk uçuşunu başarı ile tamamladı.

Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz, milletimiz için 21 Şubat, tarihî bir gün oldu.

Kendisini aziz milletimizin bir evlâdı olarak gören partili partisiz her vatansever mutlu oldu, gururla doldu.

Yıllardır, "biz yapamayız, yaptırmazlar" diye kendi ülkesini küçümseyen, kendi insanını horlayan zihniyetin sahipleri ise yine fitne fesat peşindeydiler. Milletimizin sevincine ortak olmadıkları gibi bu başarıyı küçümseyemeye, alaya almaya kalktılar.

5. kol elemanı mıdırlar, yoksa yıllardır etki ajanlığı mı yapıyorlar bilemiyoruz.

KAAN'ın uçuşundan açıkça rahatsız oldular.

Kalorifer peteğine benzettiler, tekerlekleri kapanmıyormuş, bakalım hedefe vurabilecek mi görecekmişiz, milli savunma sanayinin böylesine abartılması kanlarına dokunuyormuş...

Bunlar, TOGG için de neler demedi. TOGG İtalya'da üretiliyormuş da, gece Gemlik'e gemiler yanaşıyormuş da, o bölgedeki kameralar kapatılıyormuş da... Bunlar da sahiden utanma yok.

Alman, Yunan, ABD, İran, Azerbaycan medyası, daha niceleri olayın önemini gördü, bizdeki muhalif medya, sırf Erdoğan düşmanlığı yüzünden birinci sayfalarında KAAN'ın haberini görmediler.

Vatan müdafaası, sınır güvenliği, hürriyetimiz, bağımsızlığımız için ayağa kalkan bir Türk Savunma Sanayii var. Bir insan bundan neden rahatsız olur?

Silahlı kuvvetlerimiz moral buluyor. Askerler, kısıtlamalardan ve ambargolardan kurtulacağımız için heyecan duyuyorlar.

Mühendislerimiz Türkiye Yüzyılı'na armağanlar verdikleri için gurur duyuyorlar. "Artık havacılığın şampiyonlar ligine girdik. Onu gösterdik. İçimize sindiremediğimiz geri kalmışlığı bitirdik" diyorlar.

On binlerce genç mühendisten söz ediyoruz. Onların heyecanlarından, Büyük Türkiye sevdasından söz ediyoruz. Yeni nesil bir mühendislik rüzgârı, teknik kadrolar şahlanışı yaşıyoruz...

Türkiye düşmanlarının safında yer alan muhteris, kıskanç, hazımsız zihinler bunu anlayamazlar...

5. Nesil savaş uçağı olan KAAN'ın başarılı uçuşuna 1500 mühendis alkışlarla eşlik etti.

Neden bu kadar önemli?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, dün TRT Haber'de açıklamalarda bulundu:

KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Uçak 5. Nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. Sadece motoru ve fırlatma ünitesi yerli değil. TEI Ukrayna'daki firmalarla çalışıyor, yerli Türk motoru da uçağın teslim süresine yetiştirilecek.

Kotil, "Gök Vatan'a bir füze girdiğinde çok uzaklardan Roketsan'ın füzeleriyle, KAAN'la karşılaşacak" diyor.

Karanlık zihinler istediği kadar küçümsesin; ABD, Rusya, Çin ve Japonya'dan sonra Türkiye. 5'inci nesil savaş uçağı yapan 5. ülke. Türkiye Yüzyılı için gayret ve fedakârlıklarla yeni bir hikâye yazılıyor.

Türk savunma sanayii son 10 yıllık dönemde, 9 milli uçağın ilk uçuşlarını gerçekleştirdi:

Unutmayalım ve hakkını teslim edelim ki, bu şahlanışın itici gücü sivil iradedir. Cumhur İttifakı'dır. Aziz milletimizin dualarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile havalanan bu uçaklar milletinden güç alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin eserleridir.

Erdoğan göreve geldiğinden beri savunma sanayiinde yerli üretimin payı %80'ler seviyesine çıkarıldı. "Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkânlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile noktalayalım:

"Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, 'parçası kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun."