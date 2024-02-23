“Kalorifer peteği” uçtu

Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu yaptı.

KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyetine sahip KAAN ile Türkiye bu seviyede uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN'ın diğer özellikleri ise şöyle: İnsansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'la alakalı ilk görsel paylaşıldığında malum güruh "Kalorifer peteği" diye dalga geçmişti.

Hatırlarsınız insansız hava araçları için de "Markette de satılıyor" demişlerdi. Lakin hâlâ bir insansız hava aracı yapamadılar; Marketlerde tükenmiş olmalı...

Onlar market market gezip uçak parçası arayıp dursunlar Yeni Türkiye'nin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın nasıl inşa edildiğini şu sözlerle anlatıyor: "Parçası kalorifer peteğine benziyor diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2'nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz."

Dünya medyasında "Bu olay sadece bir hava gücü gösterisi değil; Türkiye'nin askeri teknolojide kendine güven arayışında önemli bir sıçramayı ve savaş geleceğine doğru cesur bir adımı temsil ediyor." tespitle yer bulan KAAN'ın uçuşu üzerimizdeki bir "Yapamayız / Yapamazlar" prangasını daha kırmıştır.

Kafayı çekip Müslüman Anadolu halkının inancına sövüp heykel dikmeyi çağdaşlık sanan güruhla mesafeyi oldukça açtık. Onlar ayyaş kafa kusmuklu ağızlarıyla söve dursun Türkiye Yüzyılı'nın inşası tam sürat devam ediyor.