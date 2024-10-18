Kamera katildir… (2)

Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti; kitabın aurasında, kitabın perspektifinde, kitabın manyetik alanında oluşan bir medeniyet.

Merkezi ve çevresi kitap.

Modern kimyanın kurucusu Cabir bin Hayyan, matematiğin babası el Harezmi, felsefenin en büyük otoritesi Farabî, koca bir asra ismini veren astronomi ve coğrafya biliminin dehası Bîrunî, tabiplerin üstadı İbnî Sîna, bilgisayarın temelini atan ve sibernetiğin kurucusu Cezerî, uluslararası divanda Ay'ın bir kısmına ismi verilen bilim insanı Uluğ Bey ve daha niceleri ama bir izafiyet teorisi buldu diye küreselciler çocuklarımıza Einstein'i anlatıyor!

İzafiyette ortada isimlerini zikrettiğim bilim insanlarının yaptıkları da ortada!

Ama biz kaptırdık bunu...

Medeniyetimizin önderleri kitabın perspektifinde bir manyetik alan oluşturdular ve bize miras bıraktılar.

Einstein'i önder diye dünyaya kabul ettirenler ise kadim medeniyet kodlarımızı bir kamerayla yendiler!

Kitap medeniyetinden kamera mede... Az daha medeniyet diyecektim be!

İşte kamera topl..., aman of be neyse ne, kamera katildir.

Ve kamerayla başlayan hikâyenin de geldiği yer ortada!

Ruhu öldürür!

Hayali öldürür!

Bakanı da öldürür baktıranı da öldürür!

Ne acıdır ki katil-maktul, taciz-taciz mağduru, sapık-sapıklık mağduru...

Bunları konuşur olduk!

Einstein'in babaları bizdekini kaptı (kaptırdık) onların mirasını paylaşıyoruz şimdi! Breh breh breh...

İhtiyaçlar hiyerarşisinin dördüncü maddesi "tehlikelidir": "Kabul görme."

Kabul görmek için genç ya da çocuk fark edilmek, onaylanmak, önemsenmek ve dahi var olduğunun kanıtlanmasını ister. Yetişkin için de çoğu zaman geçerlidir. Ve önemli bir ihtiyaçtır.

Kabul görme ihtiyacı karşılanmadığında kabul gördüğü (!) kara deliklerin gayyasında heder olur.

Agresifleşir, aptallaşır, saldırganlaşır, küser...

Zihinde yuvalanan virüsler sonunda kara deliğin ucundaki kamerayla buluşur.

Uzmanlar nevrotik mevrotik bir şeyler diyecek elbette. Ama yeni versiyon buzdağının görünmeyen kısmında kamera var!

Öyle ya da böyle, hak etmediği halde, yetiştirdiğimiz çocuklar psikopatlık yaşıyor.

Psikopatlaşıyor.

We are Social Dijital 2023 Global Raporu'na göre Türkiye'de Instagram kullanım süresi dünya ortalamasının iki katı.

Kitaptan uzaklaştıkça seyreden ya da seyir edilen hale dönüştük!

Norveç'te düzenlediği saldırıda 77 kişiyi öldüren manyak, ifadesinde günlük 16 saat "World of Warcraft" adlı oyunu oynadığını ve insanlara karşı nişan alma konusunda ustalaştığını dile getirdi.

Bizde ise Jahrein vb. gibi canilerin güdümünde kalan yavrularımız Twitch üzerinden karşılıklı kamera açarak oynuyorlar!

Eskişehir'de bir genç oyunun etkisinde kalıp 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı!

Orasını burasını faş eden gencecik kızlar erkek avcılığını takipçi kasmak ve beğeni almak için kullanıyorlar.

Batıda Meta'ya ve Google'a "çocuklarımızı öldürüyorlar" diye açılan davaların toplamı yüz milyar doları çok çok aşmış durumda.

Biz Einstein'in babalarının bize bıraktığı mirasla oynaştayız.

Bu sorunu liyakat bağlamında da ele alabiliriz.

Kamera karşısında konuşan da liyakat...

Kamera karşısında polemik üreten hocacıklar...

Kamera karşısında her ağzına geleni zikreden sözde kültür insanları...

Millete safsatadan ibaret yalan dolan bilgi verenler...

Tamamının yaptığı kamera pornografisi.

Dinleyeni müşteri yerine koyamazsınız efendiler!

Hepiniz küreselcilere çalışıyorsunuz.

Onların istediği de bu zaten.

Bize şahsiyetli hocalar, dertli kültür insanları, sanatı toplum nezihliği için icra eden bilirkişiler lazım.

İsmet Özel geçtiğimiz birkaç gün içinde önemli bir konu üzerine bir panel yaptı. Hiçbir yerden yayınlatmadı.

Duydunuz mu? Duyamazsınız!

Çekim yapılmasını yasakladı.

İşte bizim bu tutuma ihtiyacımız var. Bu duruşa. Bu şahsiyete...

Sakalım var ama beni dinlemezsiniz siz şimdi; TÜİK verilerine bakın!

TÜİK'e göre en yoğun kamera kullanım yaş aralığı 15-24. Gece sapıklık maksadıyla kamera karşısına geçen kırk yaş üstü amcalar da var. Bunların ki tamamen sapıklık!

Olmaması durumunda kabul görmeyeceğini, bu yüzden de eksiklik duygusuna kapılan 15-24 kuşağın devir daim olmaması için 07-17 yaş arası okul çağındaki çocuklara kamera yasaklanmalı!

Çevrimdışı bir eğitim süreçleri olmalı.

Beğeni ve takip örüntülü kızların etek boyları uzatılmalı, cereyana sebep olan degajelerindeki boşluk onarılmalı, imkansızlıktan açık kalan göbekleri incir yaprağıyla kapatılmalı.

Derdimiz bir distopya üretmek değil aksine geleceğimizi umutla seyredilebilecek netliğe ulaştırabilen bir farkındalık ve bakış açısı oluşturmak.

Kamera katildir... Öldürür...

Konuya pazar günü devam edeceğim...