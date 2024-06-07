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Kara Koridorları

7 Haziran 2024 Cuma

"Rusya ile kara savaşı için planlar değişti."

The Telegraph

Geçtiğimiz hafta Batı Bloku dahilindeki 'değişen dengeleri' kaleme almıştık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden bomba gibi bir haber daha düştü: Kara Koridorları. Peki nedir bu 'kara koridorları'?

NATO geçtiğimiz sene, üye ülkeye bir saldırı olursa savunmak için 300.000 askerin 'yüksek hazırlık' halinde tutulmasına karar vermişti. Anlaşılan o zamandan bu yana bu planın üstüne konulmuş. NATO, 4 Mayıs 2024 tarihinde "Hızlı Yanıt", 17 Mayıs 2024 tarihinde de Polonya'da "Steadfast Defender" yani Kararlı Muhafız tatbikatı yapmıştı. Plan, Rus bombardımanı durumunda bir yandan Yunanistan ve Türkiye üzerinden 'kara koridorları' ile kuvvetlerin Balkanlara, diğer yandan da Hollanda-Almanya-Polonya hattından ve İskandinav ülkeleri olan Norveç-İsveç-Finlandiya üzerinden sevk edilmesini içeriyor.

Yani resim giderek berraklaşıyor. 2023 yılında gündemin birincil maddesinin neden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği olduğu şimdi anlaşılıyor. 75. yılına giren ittifakın, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında Washington'daki NATO Zirvesi'nin asıl odak noktasının 'önümüzdeki 75 yıl ve NATO'nun değişimlere uyum sağlamak ve ittifaktaki 1 milyar insanın vazgeçilmez bir güvenlik kaynağı olmaya devam etmek' olduğu vurgulandığı için kritik önemde bir toplantı olacağı aşikar. 'Rus saldırganlığı' başta olmak üzere ikonik 75. Yılındaki NATO Zirvesi'nde ele alınacak başlıklara sonraki yazılarımızda dokunacağız tabii ki.

Anlaşılan o ki 'Koridor Savaşları' başlıklı yazımıza nazire yaparcasına çeşitlenecek 'koridor'lar ve öyle görünüyor ki 21. yüzyılın belirleyici kavramını geçen sene manşete vererek öncülük etmişiz.
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