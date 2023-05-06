Kaset, madem sahte bu panik niye?

Kılıçdaroğlu ve destekçilerinde, "Bir ses kaseti çıkacak, sakın inanmayın" telaş ve paniği var. Öyle ki, sanki kaset sahte değilmiş gibi ön almaya çalışıyorlar.

Ben Uğur Dündar'ı paniklemiş halde hiç böyle görmemiştim. Sözcü TV'de, "Sakın yaymayın, iletmeyin, suç işlemiş olursunuz, savcılar yakanıza yapışır" yollu ne uyarılar, tehditler yaptı.

KRT TV'de Kılıçdaroğlu detayları anlattı. Kasetin, 2022 Ekim ayındaki ABD seyahati sırasında çekilebilmiş olabileceğini söyledi.

Hatırlanacaktır CHP Lideri, ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. Bu konudaki soruları, "Hamburger yemeye gittik' diyerek geçiştirdi

Kendi anlatımıyla Boston'dan karayolu ile New York'a gidip küçük bir video çekmiş, ardından Pensilvanya üzerinden Washington'a geçmişti.

Şimdi KRT TV'de şunu söylüyor:

"O yol 8 saat sürüyor. O yol üzerinden kurgular yapmaya, ses kayıtları ve görüntüler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar diye bir bilgi geldi. Bu bilgi geldiğinde araştırdık, doğru. Yurt dışından hackerlerle anlaşma yapıldığı bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi. Devletin polisi de var. Bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin kucağına düşmüş durumdalar."

Kılıçdaroğlu'na üç soru:

Bir: Diyorsunuz ki, "Bir dizi önlemler aldık. Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacağız. Bunu saptayacak programlar var."

Bu panik niye o zaman?

Madem ses kaydı sahte, siz o sahtekârlığı teknolojik/bilimsel olarak da ortaya koyabiliyorsunuz, CHP'de, 6'lı masadakilerde bu panik niye?

Uğur Dündar ki, yılların gazetecisi, televizyoncusu, hiç sahte bir ses kaydından panikler mi? Eli ayağına, dili damağına dolaşmış vaziyete düşer mi?

Ama şu da var. Sahte dediğiniz kaset, sizi çok ürkütmüş. Ya teknolojik olarak sahte olmadığı ispatlanırsa?

İki: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklamalarına göre de, Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'yle, PKK'yla ilintili hale getirmek için uluslararası ekipler tarafından bir çalışma yapıldığı bilgisi ulaşmış. Bu uluslararası ekipler, çalışmalarını akıllı bilgisayar sistemi ile yürütüyorlar. Yanıltıcı konuşma ve görüntü üretiyorlar. (Deep fake teknolojisi)

Kılıçdaroğlu kendinden emin ise neden panik yaşanıyor?

Yaşanıyor çünkü insanların Kılıçdaroğlu'na güveni kalmadı.

Ortadan 8 saat kaybolan ve hamburgerci hikâyesi uyduran biri insanlara güven verebilir mi?

Genel Başkanların aday olmasına ahlâksızlık/namussuzluk deyip aday olunca güven kalır mı?

Üç: FETÖ'nün kaset ve kumpas tezgâhının en büyük alıcısı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu idi.

Özellikle devlet içindeki FETÖ ekibinin ortaklaşa hazırladıkları Fuat Avni tertiplerini, CHP Grup toplantılarına taşıyan Kılıçdaroğlu idi.

Yayınlanacak diye panik yaptıkları kaset söz konusu olunca şimdi Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi.

17/25 Aralık sürecinde Erdoğan hakkında da, deep fake teknolojisi ile sahte ses kayıtları üzerinden operasyon yapıldığını iki gün önce söyledi.

Ama o dönemde kayıtlar hakkında, "Ben daha kendisine başbakan demem" diye ahkâm kesiyordu.

Demek şimdi gerçekten köşeye sıkışmış, Erdoğan'a yapılan haksızlığı söylemek zorunda kalıyor.

O zaman da o kayıtların sahte olduğunu bal gibi biliyordunuz.

İnsafsız ve vicdansız siyaset anlayışı işte insanı böylesine esir alır.

Bu nasıl bir karakterdir böyle?

Bizler, gizli çekilmiş kasetlerle hiçbir siyasetçiye vurulmasını demokrasi açısından tasvip etmiyoruz.

Siz bu kaset tezgâhlarını çok kullandınız

Men dakka dukka diye de bir şey var: Eden bulur...