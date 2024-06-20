Katil Netenyahu mu, İsrail mi?

Bütün dünya medyasına aynı anda bir son dakika haberi düştü.

"Netenyahu savaş kabinesini dağıttı."

Önemli bir haberdi, bu nedenle yorumlar birbiri ardına geldi.

Yorumlar içinde İsrail çöktü diyenlerde vardı, İsrail pes etti diyenlerde, savaş bitti diyenlerde vardı, Netenyahu'nun kalemi kırıldı diyenlerde.

Böylesi birçok iddia ve yorum dillendirildi ancak bunların hiçbiri doğru değildi.

Burada doğru olan katil Amerika ile suç ortağı İsrail'in yeni bir oyun peşinde olduğu ve kurgu tamamlandığı an katliamların, soykırımların farklı yöntemlerle devam edeceğiydi.

Peki neydi bu kabine hikayesinin aslı, arka planı?

12 Ekim 2024...

Kabine dedikleri katiller sürüsünden oluşma bir yapıydı.

Terörist başı Netanyahu soykırım ve katliamın başladığı 7 Ekim'den tam beş gün sonra, canilikte birbirleriyle yarışan soysuzlardan oluşma bir kadro kurdu.

Netenyahu'nun adına "savaş kabinesi" dediği bu yapıyı kurmaktaki amacı işleyeceği suçlara ortak yaratmaktı.

Kimlerdi suç ortağı bu teröristler;

Yoav Galant, Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Ron Dermer, Aryeh Deri,

Katiller Sürüsü...

Netenyahu ile birlikte bu altı soysuz terörist tam sekiz buçuk ay boyunca dünyanın gözüne baka baka 150.000'e yakın insanın hayatını ve yaşantısını katlettiler.

Ancak bu beceriksizler döktükleri onca kana rağmen arpa boyu yol gidemediler.

Sonunda kabine içinde homurdanmalar başladı ve bu homurtular istifaları getirdi.

Katillerden ikisi Gantz ve Eisenkot arka planda Amerika'nın talimatıyla istifa ettiler.

Bu istifaların devamının geleceğini gören Netenyahu böylesi bir durumun kendisine daha büyük yara açacağını düşünerek Amerika'nın oyununu bozmak için yapıyı feshetti.

Netanyahu Uzatmaları mı Oynuyor...

İşte hikâyede burada başladı.

Bu beklenmedik gelişme karşısında İsrail havlu mu attı, savaş sona mı erdi tartışmaları birbiri ardına başladı.

Oysa ne savaşın bittiği vardı ne de İsrail'in havlu attığı.

Zira katil Netanyahu feshettiği kabinenin yerine "danışma meclisi" adı altında dört kişilik yeni bir yapı oluşturmuştu.

Kimlerden oluşuyordu bu yapı.

Başbakan Binyamin Netenyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi.

Peki Şimdi Neler Olacak...

Netanyahu'nun böylesi bir Meclisi kurması onu kurtaracak mı?

Asla...

Çünkü Gazze sürecinin mimarı, sürecin yöneteni ilk günden bugüne hep Amerika oldu.

İşte o mimar talimatıyla istifa ederek kabinedeki çatlağı oluşturan Gantz'ı kısa bir süre önce Amerika'ya çağırmıştı.

İçeriği bilinmeyen görüşme sonucu Gantz İsrail'e döndü ve savaş kabinesinden istifa ederek yapının dağılmasına sebep oldu.

Baştan sona Amerika'nın operasyonu olan bu süreç sonrası muhtemelen İsrail'in sokakları karışacak, eylemciler daha da hareketlenecektir.

Protesto eylemlerinin tırmandığı bu günlerde ne yaparsa yapsın giderek sıkışacak olan katil Netanyahu'yu bekleyen kaçınılmaz son muhtemelen ya istifa ya erken seçim olacaktır.

Eğer direnirse bu kez Netenyahu'yu bekleyen seçenekler suikast ya da intihar olacaktır.

Peki bu hayvandan aşağı mahlukat bir şekilde defoldu gitti diyelim İsrail ve Amerika'nın Filistin politikasında bir değişiklik olacak mı?

Asla...