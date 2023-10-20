Katiller olay yerinde

İşgalci İsrail'in hastaneleri vurup, aralarında çoluk çocuğun olduğu yüzlerce Filistinliyi şehit etmesinin ardından ilk önce ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i tebriğe gitti. Biden'dan bir gün sonra da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak... Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da listeye ekleyeyim.

Altı bezlenerek İsrail'e götürülen Biden'dan önce bölgeye ABD ordusuna ait uçak ve savaş gemileri bölgeye sevk edilmişti. Bununla yetinmeyen ABD, ikinci uçak gemisi filosunu da bugün Virginia'dan yola çıkartacakmış. Ayrıca çok sayıda savaş uçağını da bölgedeki askeri üslerine konuşlandırılacak. Amerikan özel kuvvetleri, planlama ve istihbarat konularında İsrail ordusuna destek veriyor. Yani hastanelerin nasıl vurulacağını birlikte planlıyorlar!

Onlar birlikte çoluk çocuk demeden katliam üstüne katliam yaparken ABD/Avrupa medyası da katliamları perdeleme görevini ifa ediyor. Fosfor bombalarıyla yakılan çocuklar onlar için küçük bir ayrıntı. Utanmasalar değil de kitlelerinin inanmayacağını bildiklerinden "Çocuklar oynarken fosfor bombasını patlattılar" diyemiyorlar ama bu seviyesizliğe denk yalan haberler yayıyorlar.

İşgalci İsrail'in katliamlarını önlemek için bölgede görüşmeler yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD/Avrupa medyasının yalanlarına dikkat çekti: "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturduklarını, hem kendilerine hem dünyanın geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi."

Lübnan'da mezkûr açıklamayı yapan Fidan'ın diplomatik sözlerinin tercümesi şu olsa gerek: ABD/Avrupa medyası yaydığı yalan haberlerle İsrail'in işgalci ve bölgedeki sorunun tek kaynağı olduğunu unutturdu.

Hakan Fidan'ın işgalci tanımlaması yapması da hem insanî hem de tarihî bir vesika hüviyetinde: "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna da bir terim buluyorsunuz 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Buna benzer yalanların artık kabul görmediği son olan olaylarda da ortaya çıktı. Bu yöntem, ne İsraillilere ne Filistinlilere güvenlik ve barış getirmiyor, artık bu yalandan yapılan haksızlıkların, zulmün kılıflara sokulmasından artık vazgeçilmesi lazım."

Dışişleri Bakanı Fidan zulmün kılıflara sokulmasından vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor ama duyacak kulak nerede, vicdan nerede? İşte bir akşam vakti fosfor bombasıyla hastanede ne kadar insan varsa diri diri yaktılar. Yüzlerce çocuk öldü.

ABD/Avrupa medyası bu zulme kılıf hazırlarken işgalci İsrail diğer hastaneleri de vuracağını ilan etti. Burada en zor iş Biden'ın. Her hastaneyi vurduklarında tebrik için İsrail'e gelmesi onun için büyük sıkıntı. Uzun süre altı bezli kaldığında pişik olmaktan korkuyormuş. ABD İsrail arası da epey var. Eh artık görüntülü arayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "Fosfor bombasıyla çocukları iyi pişirdiniz" diyerek tebrik eder!