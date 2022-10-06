Kemal Bey Altılı Masa'yı ikna edecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine hazırlanırken hem partisini hem de Altılı Masa'yı ikna etme gayretinde. Partisinin belediye başkanlarını dizginlemeyi başardı diyebiliriz. Her ne kadar ABD'de çıkan analizlerde kendisine şans verilmeyip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri zikredilse de Kemal Bey kararlı bir mücadeleye girdi.

Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a ilgi gösterirken Kemal Bey'le seçim kazanamayacaklarını ima ediyordu. Karadeniz gezisi Ekrem İmamoğlu için kötü geçmişti. Kendisini destekleyen gazeteciler birden görüş değiştirdiler. Mansur Yavaş ise bir milletvekiline verdiği ihale üzerinden baskılandı. Meral Akşener duruma el koydu ve "Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar " diyerek konumunu belli etti.

Altılı Masa'nın adaylık rekabeti daha çok sürecek. Ancak Kemal Bey masanın sağcı aday beklentisinin farkında. Kemal Bey'i sağcılara yaklaştıran bir sürece tanık olduk. Helalleşme açılımı, Elmalılı Hamdi Sempozyumu, Türk Ocakları (Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu) gibi dikkat çekici haberler peş peşe geldi. Hafta başında Başörtüsünü yasal bir zemine oturtma fikri ise herkesi şaşırttı. En çok da CHP tabanı bu sürpriz açıklamayı eleştirdi.

Kemal Bey'in açıklamasını dikkatle izledim. Masada yeşil bir tespih var. Gümüş tespih özenle yerleştirilmiş. Önündeki kitap ise Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları. Kapak tasarımından Ötüken neşriyatın yakın dönem baskılarından olduğu belli. Mesajlar net. Ben de sağcı olabilirim.

Kemal Bey ,Altılı Masa'yı ikna etmek ve aday olabilmek için çok gayret sarf etti. Ortanın solundan sosyal demokrasiye, çarşaf açılımından Kemal Bey'in sağcılaşmasına kadar Türkiye solunun yaşadığı bu dönüşümde şüphesiz Erdoğan'ın güçlü karizması var.

Bütün gayretine rağmen muhalif seçmen Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını düşünüyor. Erdoğan'ın anayasa değişikliği önerisi ise CHP'de kazan kaynatacak kadar güçlü bir hamle oldu.

Oysa CHP Altılı Masa'yı gerçekten bir sağcı aday çıkararak da ikna edebilir. İlhan Kesici, Abdüllatif Şener, Aytun Çıray gibi isimler sağ siyasetten geldiler CHP'ye. Eğer hala üvey evlat muamelesi görmüyorlarsa onların sağdan oy alması Kemal Bey'in sağdan oy almasından daha kolay görünüyor.

Kemal Bey bu hızla muhafazakar-sağ seçmene neler vaat edecek göreceğiz. Bu dönüşümü hafife almıyorum. Aksine CHP'nin toplumu ve değerlerini gerçekten anlaması için bir fırsat olarak görüyorum.

Sağcılaşma hikayesi Kemal Bey'in önündeki bariyerleri kaldıracak mı bilinmez ama Erdoğan'ın siyasi tecrübesini ciddiye almak zorundayız. Altılı Masa aylardır yemek yerken Erdoğan'ın boş durduğunu düşünmeyin. Siyaset her zaman kameralar önünde yapılmaz çünkü.