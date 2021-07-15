Kemalistleri değil de neden FETÖ'yü hazırladılar?

Daha önceki darbelerde laikçi-Kemalist kadrolar kullanıldığı halde, 15 Temmuz'da neden "cemaat" maskeli FETÖ kullanıldı?



Türkiye'nin demokrasi tarihi, askerî darbeler/müdahaleler tarihidir.



Ancak 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin farklılığı izaha muhtaç.

İşin içinde yine üniforma giydirilmiş hainler var ama darbe girişimini; FETÖ elebaşının talimatlarını onlara ileten "mahrem imamlar ordusu" yönetiyor.

Daha önceki darbelerden farklı olarak, darbe girişimi içinde sadece askerler ve sınırlı sayıda cuntacı yok. Askeri okul öğrencisinden, astsubaylara, teğmenden generallere kadar Fetullah Gülen'e taparcasına bağlı hipnotize edilmiş "mankurtlar" söz konusu.

Bunlar sadece silahlı kuvvetler bünyesini ele geçirmek üzere değiller. Aynı mankurtlardan Emniyet ve yargı bünyesinde de büyük bir kadro var.

Bunlar, uzun ve sinsi bir hazırlık sürecinin sonucunda FETÖ elebaşının mutlak kontrolü altında ve birbirleri ile irtibatlı.

Bütün talimatlarını devletten değil, Pensilvanya'daki hainden alıyorlar.

Bu derinlemesine ve yaygın ihanet şebekesi, daha önceki hiçbir darbede yok.

Hatta dünyadaki darbelerde de bunun örneği yok.

Bunun bir izahı olmalı.

Yani FETÖ darbe girişimi, neden daha önceki askerî darbelere, 28 Şubat sürecine, e muhtıralara benzemiyor?

Tamam, FETÖ darbe girişiminin, daha önceki darbelerle ortak bir yanı var.

27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007'deki e-muhtıra, bunların hepsinin arkasında ABD var.

Hepsinde de başrolde "laikçi-Kemalist" subay ve generallerdi. Hepsi ABD destekli NATO darbelerinin taşeronuydular.

ABD'nin kurgulamadığı, CHP'nin destek vermediği tek bir darbe yoktur.

İşte FETÖ darbe girişimi de ABD plan ve projesidir.

Türkiye'de, Washington'un desteği olmadan kimse darbe yapamaz.

Bugün yargılamalar sonucunda ortaya çıktı ki, en başından itibaren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bir CIA ajanıdır.

22 yıldan beri Pensilvanya'da bulunması, CIA kontrolünün izahı için yeterlidir. Halen ABD ve Avrupa'da FETÖ'cülerin himaye edilmesi de ihanetin gerçek yüzünü göstermektedir.

Şimdi sorumuza geçebiliriz.

ABD, geniş anlamda Haçlı-Siyonist ittifakı, daha önceki darbelerde laikçi Kemalist kadroları kullandığı halde, 15 Temmuz'da neden FETÖ'yü kullandı?

Çünkü 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ABD şunu gördü. Menderes ve iki arkadaşının idamına rağmen halk, ilk seçim fırsatında, kendi değerlerine sahip çıkacağını umduğu partileri iktidara getirdi.

Her darbeden sonra milletimiz kendinden bildiklerine sahip çıktı.

Küresel şer cephesi, baktı ki milliyetçi muhafazakâr büyük kitle ile inatlaşma olmuyor.

Milletin kendisinden bileceği/zannedeceği "hoca efendi" kılıklı birini 1960'ların sonundan itibaren hazırladı.

Kendilerince bu defa isabetli yolu bulmuşlardı.

Darbeyi FETÖ'ye yaptıracaklar, halkı kandıracaklar ve ondan sonra da kendi kontrollerinde bir büyük koalisyon ile yönetime el koyacaklardı.

Gerekçeleri de hazırdı: Türkiye iyi yönetilemiyor ve Erdoğan diktatörlüğe gidiyordu.

Bugün Erdoğan düşmanlığı ile ittifak oluşturanlara bakınız.

Aynı gerekçeyi kullanmıyorlar mı?

FETÖ'deki Erdoğan kin ve nefretinin aynısı bunlarda yok mu?

FETÖ'nün darbe girişimine bunlar "kontrollü darbe" demiyor mu?

FETÖ başarılı olsaydı bunlardan başkasını mı sahneye süreceklerdi?