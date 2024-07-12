Kıdem tazminatı tavanı arttı mı?

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuz aylarında artmaktadır.

Diğer bir anlatımla ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırılmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı değişmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2024 tarih ve 5 Sıra No'lu Genelgesi ile Aylık katsayısı 0,907796, taban aylık katsayısı 14,208727 ve yan ödeme katsayısı ise 0,287892 olarak açıklanmıştır.

Kıdem tazminatı tavanı 1 yıl için belirlenmesine rağmen devlet memurlarına enflasyon farkı ödenebilmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde kıdem tazminatı tavanı 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 01.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,907796) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (14,208727), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,287892) olarak belirlenmiştir.

1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatı en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecek emekli ikramiyesini geçememektedir.

Kıdem tazminatı tavanı hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

2024/Temmuz-Aralık dönemi memur maaş katsayısı 0,907796 ve taban aylık katsayısı 14,208727 olduğuna göre;

2024/Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavanı (0,907796 x 30425) + (14,208727 x 1000) = 41.828,42 TL olmuştur.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kıdem tazminatı tavanını aşan ücret alan çalışanların tavanı aşan tutardan kıdem tazminatı talep etmeleri mümkün değildir. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödenmeye zorlanamazlar. Nitekim işçilere kıdem tazminatı tavanını aşan bir ödeme yapılması halinde, yapılan ödeme kıdem tazminatı olarak değerlendirilemeyecektir.

Bu kapsamda işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın ek ödeme gibi değerlendirilmesi ve kesintilerinin de bu kapsamda yapılması gerekmektedir.

Diğer bir anlatımla kıdem tazminatı tavanını aşan tutar ikramiye gibi değerlendirilerek tavanı aşan kısım üzerinden sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmalıdır.

Son olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunmasına karşın, 5953 sayılı Yasa'ya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmamaktadır.