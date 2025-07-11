Kıdem tazminatı tavanı arttı mı?

Kıdem tazminatı, iş ilişkisinin sona ermesi aşamasının önemli bir unsuru olarak Türkiye İş Hukuku kapsamında uzun yıllardır varlığını sürdüren ve iş sözleşmesinin fesih türüne bağlı olarak, kıdem süresiyle bağlantılı, işveren tarafından ödenen bir tazminat türüdür.

Ancak kıdem tazminatının hesaplanmasında belirli sınırlamalar da söz konusudur. Bunlardan en önemlisi ise "kıdem tazminatı tavanı" uygulamasıdır. Devlet tarafından belirlenen bu tavan, kamu sektöründe çalışan en yüksek devlet memuruna ödenebilecek azami emekli ikramiyesi tutarı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlenmektedir.

İşçinin son giydirilmiş brüt ücreti bu tavanı aşsa dahi işverenin ödeyebileceği kıdem tazminatı tutarı, belirlenen tavanla sınırlıdır.

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanlar için tavan tutar bulunmasına karşın, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'a tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan uygulaması bulunmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 07.07.2025 tarih ve 5 Sıra No'lu Genelgesi ile 2025 yılı Temmuz – Aralık aylarında geçerli olacak kıdem tazminatının tavan tutarı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda 01.07.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,170211) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (18,316014), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,371113) olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanı hesabı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

2025/Temmuz-Aralık dönemi memur maaş katsayısı 1,170211 ve taban aylık katsayısı 18,316014 olduğuna göre;

2025/Temmuz-Aralık dönemi kıdem tazminatı tavanı (1,170211 x 30425) + (18,316014 x 1000) = 53.919,68 TL olacaktır.

Katsayılar dikkate alındığında, 01.07.2025-31.12.2025 dönemi için kıdem tazminatı tavanı tutarı brüt 53.919,68 TL olmuştur.

Kıdem tazminatı prime esas kazanca dahil edilmemekte ve gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Bu doğrultuda kıdem tazminatının brüt tutarı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Kıdem tazminatı tavan tutarı damga vergisi kesintisi sonrası net 53.510,43 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret esas alınmaktadır. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.

Brüt ücretin hesaplanmasında işçinin para ve para ile ölçülmesi mümkün olan iş sözleşmesiyle sağlanan menfaatler ile kanundan doğan menfaatler süreklilik arz etmesi koşuluyla dikkate alınmaktadır.

Son olarak, kıdem tazminatı tavanı, yasal bir sınırlama olup, bu tutarın üzerindeki ödemeler kıdem tazminatı niteliği taşımaz. Giydirilmiş brüt ücretleri kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanlara, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarda kıdem tazminatı ödenememektedir. Nitekim kıdem tazminatı tavanını aşan tutarda yapılan ödemeden sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerinin yapılması gerekmektedir.