Kıdem tazminatında yaş hariç emeklilik şartları

Normal şartlarda, emekli olunduğunda kıdem tazminatı ödenmekle birlikte, 1475 sayılı İş Kanunu'nun hala yürürlükte olan 14'üncü maddesinde 1999 yılında yapılan değişiklikle yaş hariç emeklilik şartlarının sağlanması durumunda da çalışanların kıdem tazminatını alabileceği düzenlenmiştir.

Günümüzde emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre üç ayrı dönemde belirlenmektedir.

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartının doldurulması gerekir. Bazı durumlarda ise sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır.

Çalışanlar genellikle prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını önceden tamamlarken, emekli olabilmek için yaş şartını tamamlamayı beklemektedir.

İş mevzuatımıza göre, 08.09.1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını tamamlayıp kendi istekleri ile işten ayrılırsa, işyerinde kıdem süresi de 1 yıl olmuşsa, kıdem tazminatı alabilmektedir.

08.09.1999 öncesi sigortalılık

08.09.1999 öncesi sigorta başlangıcı olanların kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilmesi için aşağıda yer alan 3 şartı da sağlaması gerekmektedir;

1- 15 yıllık sigortalılık süresi,

2- 3600 prim gün sayısı,

3- Çalıştığı işyerinde en az 1 yıl kıdem süresi olması.

09.09.1999 ila 30.04.2008 tarih aralığında sigortalılık

09.09.1999 ila 30.04.2008 tarih aralığında sigorta başlangıcı olanlar ise aşağıda yer alan şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatlarını alabilmektedir. 1 ve 2'inci maddede yer alan

1- 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gün sayısı veya sigortalılık süresi şartı olmadan 7000 prim gün sayısı,

2- Çalıştığı işyerinde en az 1 yıl kıdem süresi olması,

01.05.2008 sonrasında sigortalılık

01.05.2008 sonrasında sigorta başlangıcı olanlar ise aşağıda yer alan şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Bu noktada özellikle belirtmek isteriz ki 01.05.2008 ve sonraki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların emeklilik için sigortalılık süresi şartı yoktur.

1- 01.05.2008-31.12.2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4600 prim gün sayısı,

2- Sigorta başlangıcı 2009 yılı olanlar için 4700 prim gün sayısı,

3- Sigorta başlangıcı 2010 olanlar için 4800 prim gün sayısı,

4- Sigorta başlangıcı 2011 olanlar için 4900 prim gün sayısı,

5- Sigorta başlangıcı 2012 olanlar için 5000 prim gün sayısı,

6- Sigorta başlangıcı 2013 olanlar için 5100 prim gün sayısı,

7- Sigorta başlangıcı 2014 olanlar için 5200 prim gün sayısı,

8- Sigorta başlangıcı 2015 olanlar için 5300 prim gün sayısı,

9- Sigorta başlangıcı 2016 ve sonrası olanlar için 5400 prim gün sayısı,