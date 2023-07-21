Kılıçdaroğlu görüntü kaydetmeği de öğrenmiş

CHP'nin başına müstehcen kasetten ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ABD'li bir danışman da tutmuştu. Hangi yaraya şifa olduğu belli olmayan ABD'li danışman Jeremy Rifkin'i CHP'liler bir kere gördüler, o da uzaktan internette bağlantısı teknolojisiyle. "İkinci Yüzyıla Çağrı" adıyla yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu ve güruhu Rifkin'i anlamadan 1 saat dinledi. İnternet bağlantısının sık sık koptuğu telekonferansı Kılıçdaroğlu, "Milletimiz teknoloji görsün. Allah aşkına teknolojiyi görsün milletimiz. Oturduğum yerden konuşuyorlar." diyerek savundu.

Görüldü ki, 2023 yılı itibariyle, artık kundaktaki bebenin bile tek başına annesinin telefonundan anneannesiyle canlı bağlantı yaptığı bir zaman diliminde, Türkiye'yi yönetmeye talip bir aday uzaktan görüntülü görüşmeyi yeni keşfediyordu! Milleti de kendi gibi zannediyor olacak ki "Milletimiz teknoloji görsün." deme gafletinde bulunabildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi gösterdi ki bu işler uzaktan ABD'lilere bağlanıp konferans dinlemekle olmuyormuş. Kılıçdaroğlu bile bunu anlamış ki seçim sonrası Rifkin'in işine son verdi; teknoloji CHP'ye yaramadı!

Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun izinden giden diğer CHP'lilerin de 'oturduğun yerden görüşme teknolojisi'ni keşfettiklerine millet olarak şahid olmaktayız.

Kılıçdaroğlu şâyet Cumhurbaşkanı seçilse 7 yardımcısından biri olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin üst düzey yöneticileri 'oturduğun yerden görüşme teknolojisi'ni kullandıkları anlar kayda alınıp "Yüzyılın ihaneti" denilerek servis edildi.

Mezkûr toplantıda İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan gib Kılıçdaroğlu'nun partide üst düzey görevler verdiği isimler vardı.

Kılıçdaroğlu'nun ipinin nasıl çekileceğinin konuşulduğu 'oturduğun yerden görüşme teknolojisi'nin icrasının ardından CHP'deki kavga ayyuka çıkmış oldu. Şimdiye kadar temkinli konuşan taraflar ağızlarındaki baklayı çıkardılar.

Böylelikle bizlere tanıttığı teknolojiyle Kılıçdaroğlu ihanete uğramış oldu. Bilseydi böyle olacağını Türkiye'yi 'oturduğun yerden görüşme teknolojisi"yle tanıştırır mıydı?

Yalnız hakkını yemeyeyim Kılıçdaroğlu teknolojiyi kullanmakta pek bir mahir çıktı. Sadece 'oturduğun yerden görüşme" yapmıyor. Bu tür görüşmelere sızabiliyor ve hatta kayda bile alabiliyor. Müthiş bir başarı öyküsü. Lâkin akıllarda tek bir soru var: Kılıçdaroğlu'na teknolojiyi bu denli sofistike kullanmasını kimler öğretti?

CHP'de kavga kızıştıkça başka hangi teknolojilerin kullanıldığını milletçe görmüş olacağız. CHP parti değil adeta bir teknopark! Fakat halkımız "Bu kadar da teknolojiyle uğraşımlaz ki biraz da bizim sorunlarımızı konuşun" diyorlar. Ne diyeyim, halkın ağzı torba değil ki büzülsün!..