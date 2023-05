Kılıçdaroğlu'na niçin oy vermelisiniz?

- Osman Kavala'nın (Küreselcilerin Türkiye'de kaos çıkarmak için kurguladığı, Gezi kalkışması organizatörü) serbest bırakılmasını istiyorsanız, Kılıçdaroğlu'na oy verin.

- Selahattin Demirtaş'ın (51 kişinin hayatını kaybettiği, Kobani kalkışması için -KCK talimatıyla- sokak çağrısı yapan, PKK propagandisti) serbest bırakılmasını istiyorsanız oyunuz Kılıçdaroğlu'na.

- KHK'lıların (40 yıldır çalınan sorular, gasp edilen kadrolar, sızılan makamlar sayesinde devleti işgale kalkışan, 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin vatanseverimizi yaralayan, Meclisimizi bombalayan, Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ajan örgütünde yer aldığı için) kamudan uzaklaştıran FETÖ abisi, ablası kişilerin devlete bu defa sizin elinizle yerleştirilmesini istiyorsanız, doğru isim Kılıçdaroğlu.

- Yerel yönetimler özerklik şartının (Güneydoğu Anadolu illerini Türkiye'den koparmanın ilk adımı olduğu için PKK'nın yıllardır istediği düzenlemenin) kabul edilmesini istiyorsanız, Kılıçdaroğlu'nu seçin.

- Kayyum uygulamasının sona ermesini (belediye imkânlarını, kadrolarını, araçlarını PKK hizmetine verdikleri için yargılanmak üzere görevden alınanların belediyeleri, yeniden PKK hizmetine verilmesini) istiyorsanız, tek seçenek Kılıçdaroğlu.

- "Erdoğan bizi bitirecek, nefes aldırmıyor" diyen PKK elebaşları Kılıçdaroğlu'nu, "demokratik güç" olarak tanımlıyor. Kılıçdaroğlu ise bu iltifata neden mazhar olduğunu izah etmeden ve "Hadi oradan terörist" demeden şunu diyor: "Bu aslında karşı tarafı desteklemektir". İkna olduysanız, Kılıçdaroğlu'nu seçin.

- Siz de 7'li masanın adayı gibi, "Bizim askerlerin orada ne işi var" diyorsanız ve Libya'daki Türk askerinin çekilmesini istiyorsanız, (Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmesini, Akdeniz'deki doğal gaz ve karbon yataklarını bizim yerimize ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin vd. kullanmasını istiyorsanız) seçiminiz Kılıçdaroğlu olmalı.

- Türkiye'nin kanla aldığı güvenli bölgeden öylece çekilmesini istiyorsanız, Kılıçdaroğlu'na oy verin. (PKK'yı Suriye içlerine süpüren sınır ötesi operasyonların durmasını, askerimizin geri çekilmesini, ABD silahlarıyla donatılan PKK teröristlerinin sınırlarımıza dayanmasını, ülke içinde askerimize polisimize sivillerimize saldırmasını, şehirlerde bomba patlatmasını; Türkiye'nin çekildiği alana PKK yeniden yerleşeceği için PKK'dan kaçan milyonlarca Türkmen, Kürt, Nusayri, Suriyelinin, Türkiye sınırına dayanmasını istiyorsanız oyunuz onun).

- Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle, "Terörle mücadele yasası uluslararası normlara göre yeniden şekillendirilmelidir" diyorsanız, Kılıçdaroğlu'nu seçmelisiniz. (Batının bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerine bakışı, yaptıkları, söyledikleri: PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi terör örgütü olarak görmeyin. Kimin terör örgütü olduğunu size biz söyleriz. PKK Avrupa başkentlerinde gösteriler yapabilir bozulmayın. Avrupa'daki Türklerden para toplayabilir, Türkiye aleyhtarı yayın yapabilir. PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri Türk hukukuna göre yargılamanız için size vermeyiz, saklarız, sığınma veririz, parlamentolarımızda ağırlarız, devlet şeref madalyaları verebiliriz. PKK'ya her tür lojistik, medyatik, ekonomik destek bizden. Müslüman Kürtlerin, PKK'ya katılan kızlarını dergilerimize kapak kızı yaparız. Lafarge gibi şirketlerimiz aracılığıyla Suriye'de PKK için üst düzey kalitede sığınaklar, ucu Türkiye'ye açılan tüneller vs. yaparız. ABD olarak YPG'ye savaş uçağı dahil her türlü silahı verir, eğitir, 300 dolara tuttuğumuz teröristleri size karşı hazır tutarız, size de "ama onlar DAEŞ'le savaşıyor" deriz.)

- Milli savunma sanayinin kapısına kilit vurulmasını istiyorsanız, majestelerinin pembe yanaklı gözdesi Kızılelma'ya, ABD'nin TR705 numaralı adamı SİHA'lara dokunsun, TOGG Devrim otomobilinin kaderine mahkûm olsun, Akıncı, Hürkuş uçmasın istiyorsanız kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu seçmelisiniz.

- Karadeniz gazı mutfaklara ulaşmasın, doğalgazı pahalı kullanalım, Akkuyu'da üretilecek elektriğe ihtiyacımız yok faturalar düşmesin, Gabar'da petrol mü olurmuş diyorsanız da sizin için en doğru seçim Kılıçdaroğlu.

- Daha dün "bez parçası" dediği, üniversite yasağını kaldıran düzenlemeyi iptal ettirmek için AYM'ye gittiğini ve yaptıklarından dolayı özür dilemediğini unuttuysanız, hâlihazırda başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemeye de karşı çıktığını önemsemiyorsanız, oyunuz tıpış tıpış Kılıçdaroğlu'na.

- Türkiye'nin IMF'ye tekrar muhtaç olmasını isterseniz, "Ben Bay Kemal, yurtdışından para buldum, getirdim" müjdesinin, Türkiye'yi yüksek faizle borçlandırmak olduğunu görmezden geliyorsanız, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi hak ediyorsunuz demektir.