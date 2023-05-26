Kılıçdaroğlu'nu helalleşmeye kim mahkum etti?

CHP'nin başına müstehcen kasetten ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde dilinden düşürmediği helalleşme noktasına nasıl geldi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs gecesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 milyona yakın oy farkı yiyince bir anda 180 derece değişti. PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırladı, içindeki Ku Klux Klan zuhur etti ve en adi ırkçı söylemlerle halkı kışkırtmaya başladı. Eliyle kalp yapmayı bırakıp masayı tokatladı. Maske düştü gerçek sıfat ortaya çıktı.

Kendisi ve çevresi "kaybediyoruz" paniğiyle tüm tuşlara basıyor. Selam verene Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından bakanlığa kadar devletteki her makamı dağıtıyorlar. Yalnız küçük bir problem var, seçimi kazanmaları gerekiyor!

Kılıçdaroğlu nasıl bir aydınlanma yaşadı ki "Helalleşeceğim" diyor?

Yıllardır Başkan Erdoğan'ın karşısında seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu Hak ve halk düşmanlığıyla hep aynı akıbeti yaşayacağını anladı. Müslüman Anadolu halkının görmezden gelinmeyeceğini idrak etti.

"O bunları düşünemez onu CHP'nin başına atayanlar akıl vermiştir" derseniz size "Hayır" demem!

Peki, Kılıçdaroğlu ve şürekâsını Anadolu insanıyla helalleşme noktasına getiren kim?

Başörtüsü serbestliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kılıçdaroğlu'nu "Başörtülülerle helalleşeceğim" dedirtmek zorunda bırakan kim?

Tabiî ki Recep Tayyip Erdoğan.

Başkan Erdoğan'ın Eski Türkiye'nin statükosuna karşı verdiği can pahası mücadelenin neticesidir Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşelim" demesi.

Başkan Erdoğan, Müslüman Anadolu halkına üsten bakan, hakir gören Eski Türkiye'nin unsurlarını yerle bir etmeseydi Kılıçdaroğlu "Helalleşelim" derdi miydi?

Bugün CHP'nin payandası olan Saadet Partisi'nden Deva Partisi'ne bilumum gafil güruh CHP'de bir kaba etlik yer bulabiliyorlarsa Başkan Erdoğan sayesindedir. Erdoğan'ın Eski Türkiye'nin unsurlarına karşı destansı mücadelesi olmasa mezkûr gafil güruha CHP'liler değil yer vermek parti merkezinin önünden bile geçirmezler. Erdoğan sayesinde adam yerine konuluyorlar.

Başkan Erdoğan bunların kafalarına vura vura Müslüman Anadolu halkının inancına, yalandan da olsa saygı duymayı, hakir görmemeyi öğretti.

Erdoğan sayesinde caminin yolunu, Allah demeyi öğrendiler.

Eski Türkiye'de dindar siyasetçiler "Ben sizden daha Atatürkçüyüm", "En çok laik benim" diye kendini Eski Türkiye'nin statükosuna kabullendirmeye çalışırken Yeni Türkiye'de ise CHP'liler ve türevleri "En iyi Müslüman benim" takiye yarışına girdiler!

Farz-ı muhal Başkan Erdoğan hiçbir şey yapmamış olsa bile Eski Türkiye'nin hastalıklı kafasını tarihin çöp sepetine gönderip CHP'yi çakma Erdoğan'lara muhtaç ettirdi ya, bu ameli ona hem bu dünyada hem de ahirette yeter de artar!