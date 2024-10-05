Kim, nerede?

Son günlerde özellikle Ortadoğu'da önemli olaylar yaşanıyor, ülkeler önemli kırılmalara doğru ilerliyor.

Tüm coğrafya hatta tüm dünya dönülmez akşamın ufkundayız şarkısıyla dönülmez yollara yelken açıyor.

Peki bu zorlu süreçte kim nasıl pozisyon alıyor, kim kimle yol alıyor biraz da bunun üstünde duralım, biraz da bu süreci okumaya çalışalım;

İran;

Bugüne kadar laftan başka bir şey üretmeyen, mezhepçi yaklaşımı nedeniyle İslam dünyasını yüzyıllardır karpuz gibi ikiye bölen, haçlı dünyasının yapamadığını yaparak yüzbinlerce Müslümanın kanını döken, İsrail'le Amerika'yla, batıyla savaşıyormuş gibi yapan ama bugüne kadar bu iki katil yapıya fiske vurmayan bir devlet.

Tüm meselelerin merkezinde olan bu yapı İsrail'e gereken cevabı verdiğini iddia ediyor ve karşı saldırı gelmedikçe de beklemede kalacağını belirtiyor.

İsrail;

Dünyanın başına bela olan bu yapı hala Amerika'nın tetikçiliğini yapmaya devam ediyor. Amerika bulduğu bu mayın eşeğini Gazze'den sonra şimdilerde Lübnan tarlasına sürmüş durumda.

Tarlada debelenen İsrail Terör Örgütü (İTO) güneyden topçu atışlarıyla sahayı yumuşatma derdinde.

Kuzeyde ise en iyi bildiği işi yapıyor ve attığı genel maksat bombalarıyla (MK84) Beyrut'a Gazze'yi yaşatıyor.

Amerika;

İsrail'i ve Lübnan'ı kendine basamak yapan Amerika olayları Suriye'ye sıçratmanın derdinde. Amacı da Türkiye'nin yapacağı operasyon harekâtların önünü kesmek, Türkiye Suriye yakınlaşmasını engellemek.

Bunu başarabilmek için muhtemelen bölgeye getireceği uçak filolarını ve 5000'e yakın Amerikan askerini bir bahaneyle Suriye topraklarına çıkaracak ve Suriye'yi karıştırarak terör örgütünü yeniden filizlendirmeye çalışacak.

Lübnan;

Dünyanın en kozmopolit ülkesi olarak iç savaş tehdidini engellemeye çalışacak. Bunu başarabilmek için kendini çok zorlu bir sınavın içinde bulacak. Başaramadığı taktirde bölünme tehlikesiyle yüz yüze kalacak.

İsrail Terör Örgütü (İTÖ)'nün saldırılarını engelleyemezse Ortadoğu'nun rüya kenti Beyrut Gazze'ye dönecek.

Suriye;

Şamar oğlanına dönen bu devlet, toprakları yolgeçen hanı olan bu rejim ne taraftan yana tavır alması gerektiği konusunda bocalama devam edecek ve bu akılla gitmeye devam ederse de muhtemelen ne Musa'ya yaranacak ne de İsa'ya.

Rusya;

Suriye'de Amerika'nın çok ciddi saldırılarına maruz kalan Rusya Ukrayna'da düştüğü tuzağın etkilerini en çok bu coğrafyada hissedecek ve Ukrayna'da altını oyan Amerika'nın esas amacının ne olduğunu bu topraklarda yaşadıklarıyla anlayacak.

Irak;

Başta Amerika olmak üzere kan emicilere isyan etmeye devam edecek, topraklarına göz diken bu vampirlere "bre soysuzlar kırk yılda bir huzur bulacağız ülkeyi düze çıkaracağız yine fitne fesat peşindesiniz ama bu sefer başaramayacaksınız." diye isyan edecek, ülkeyi kurulu tuzaklardan korumaya çalışacak.

Türkiye;

Yaptıklarıyla, söyledikleriyle, duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanan tecrübeli çınar tüm bu meselelerde insanlığın tek umut ve çıkış kapısı olarak görülmeye devam edecek o da üzerine düşen vazifeyi yerine getirerek bölge ülkelerini birleştirmek, dünyayı uyandırmak ve aynı zamanda ülkesine yönelik tehditleri bertaraf etmek üzere de mücadeleye devam edecek.

İşte böyle...

Görüldüğü gibi Ortadoğu geleceğini belirleyecek önemli olaylara gebe.

Doğum öncesi Coğrafyadaki siyasi ve askeri tablo böyle şekillendi.

Buradan nasıl bir sonuç çıkacak; bu çocuk ölü mü doğacak, prematüre mi yoksa sağlıklı bir bebek olarak mı dünyaya gelecek hep birlikte göreceğiz.