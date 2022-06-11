Kiralık evde ilk somut adım!

Devlet astronomik ve gerçek dışı biçimde artmış olan kiraların makul seviyede tutulması için bir süredir çalışma yürütüyor... Bu çalışmaların ilk en somut adımı iki gün önce Borçlar Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle atıldı... Kira artışlarının "geçici olarak" %25 ile sınırlandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldi ve yasalaştı... Bu karar iyi kötü alınmış bir karardır... Kanaması devam eden bacağa yapılmış turnike gibi düşünün... Elbette bu kronikleşmiş problemin çözümüne dair daha atılması gereken pek çok adım var. Fakat bu da bir ilk adım olması bakımından önemli.

**

Bu kanun düzenlemesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklandığı andan itibaren bir yerlerden düğmelerine basılmış gibi zıpladı birileri... Önce "Tamahkâr ev sahiplerinin haklarını koruma lobisi" çıktı sahaya. Yorumlara bakınca hemen anlıyorum kimin kirada evi var... Kim sokakta garip gurebanın hakkını savunuyormuş gibi yaparken aslında onların hakkına göz dikiyor... Hepsi çıkıyor ortaya... Misal, bir eski siyasetçi çıkmış ekranlarda "ama kira geliriyle geçinenler ne yapacak?" diyor... Ya hu normal ekonomilerde bir 'gelir kalemi' olarak, 'kira geliri' diye bir şey olabilir mi?.. Bu mantık yanlış işte.. Bunun değişmesi lazım. Ama beyefendi vermiş evlerini kiraya aydan aya onları topluyor sonra haber kanallarına çıkıp fakir edebiyatı yapıyor... Hepsi çıkıyor ortaya işte...

**

Mesela KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt... İsmail Saymaz'a konuşmuş... "Mal sahibinin parasıyla kiracıya artistlik yapıyorsun" diyor... Mal sahibinin parası dediği şu... Normalde enflasyon oranına göre yapılacak artış %40... Yasayla %25'e düşürülüyor... Diyor ki Kurt, aradaki farkı ev sahibine ödeyin... Düşünebiliyor musunuz bunu KİPTAŞ'ın başındaki adam söylüyor... Çekmeköy'de kuş yuvası kadar evlere 3 milyon lira fiyat çekip piyasada sağlaması gereken dengeyi bozan KİPTAŞ, şimdi de hükümetten ev sahibinin zararını karşılamasını istiyor... Oysa KİPTAŞ, (Bugünkü Ümraniye Belediye Başkanı) İsmet Yıldırım döneminde (evet ihtiyaca göre lüks konut da yapıyordu ama) 'depo konut' hamlesini başlatarak, İstanbul'da 2023'e kadar 100 bin yeni ev yapacak projeksiyonu ortaya koymuştu... 2019'da bugünkü yönetime devredilen KİPTAŞ, artık sosyal konut üretmekten uzaklaştığı gibi fahiş fiyatla ev kiralayan tamahkâr ev sahiplerinin haklarını da savunur olmuş... Muhteşem...

**

Karar yasalaştı... Birileri hep bir ağızdan bağırmaya başladı; "...Bu karar uygulanamaz da ev sahipleri bunu dinlemez de haksız tahliyeler başlar da kayıt dışı kiracılık olur da..."

Bir saniye arkadaş!.. Siz nerede yaşadığınızın farkında mısınız?.. Burası TÜRKİYE... Kanun var nizam var... Ne demek "uygulanmaz"?.. Ne demek "ev sahipleri bunu dinlemez"?.. Öyle bir şey yok... İşte şimdi yasalaştı... 1 Temmuz'dan itibaren artış şartı bu... Hadi bakalım bir ev sahibi de bunu dinlemesin... Bugün %25 kararlılıkla uygulanacak. Yarın tavan kira bedeli belirlenirse o da uygulanacak. Kayıt dışına geçmeye kalkan olursa ya da haksız yere kiracısını çıkarıp yüksek fiyattan başkasına kiralamaya kalkan olursa devlet onun da tepesine binecektir... Hiç heveslenmeyin yani...