Kırılganlıkla malûl bir narsistik kişilikteki ‘İslamic allerji'

Amerikan Başkanı Trump'ın aklî bünyesinde ciddî müşküllerinin olduğu anlaşılıyor. 2-3 gün içinde söyledikleri arasında birbiriyle çelişen, öncekileri reddeden sözleri, kendisini eleştirenlerin 'vatan haini oldukları'nı söyleyecek kadar tuhaf görüşleri... Kendisini her vesileyle övmesi ve karşılaştığı olumsuzlukları ise hemen selefi Biden'ın üzerine atması ve kendisinin iktidara geldiğinden beri ülkeyi nasıl büyüttüğüne dair öğünme nutukları vs... Ve başka ülkelere göz diktiğinde en olmayacak yaklaşımlarla o ülkeleri ele geçirmek için uydurduğu bahaneler...

Bunlar bitmiyor.

Ama Trump'ın son zamanlarda daha bir nükseden rahatsızlığı, 'İslamofobi' (İslam korkusu) olsa gerek.

Çünkü İslam ve Müslüman söz konusu olunca, bütün mantıkî söylemlerini yitiriyor ve sözlerini hezeyan derecesine vardıracak konuşmalarla süslüyor.

Nijerya'da Hristiyanların öldürüldüğü iddiasına tutunarak, Amerikan ordusunu gönderip kendi deyimiyle 'sevgili Hristiyanlarını ve Hristiyanlık değerlerini koruyacağına' dair laflar ediyor.

-Ki, öyle, kitlevî bir Hristiyan düşmanlığı veya öldürülmesi iddiasını, Nijerya Devlet Başkanı Ahmed Tinubu, kesin bir dille reddediyor. Münferid vak'alar varsa, o zaman, özellikle 'Buuk-u Haram' isimli örgütün, 'yüzlerce Müslümanı öldürdükleri' dünya medyasına da yansıyor yıllardır...

Trump, sadece Nijerya'ya ilgi duymuyor.

Diğer birçok Müslüman coğrafyalarına, ülkelerine ve halklarına da ağır şekilde hakaretler yağdırıyor.

*

Bir örnek olarak, 'Yahoo-News'in haberlerinden 10 Aralık 2025 tarihli ve '79 yaşındaki Trump, akıl almaz bir hakaretle "cehennem çukuru" ülkeleri hedef aldı.' başlıklı habere bakmak yeterlidir.

O haberde şöyle deniliyordu.

'Donald Trump 4 Aralık Perşembe günü seyahat yasağı listesindeki bazı ülkeleri "cehennem çukurları" olarak nitelendirdi ve ilk başkanlık döneminde özel olarak kullandığı sert bir hakareti yeniden gündeme getirdi.

Trump, Pensilvanya'da, 9 Aralık günü yaptığı bir mitingde de, Orta Doğu, Karayipler ve Afrika'dan üç ülkeyi hedef alarak eleştiriyi hak eden ülkeler olarak gösterdi.

79 yaşındaki Trump, "Afganistan, Haiti, Somali ve diğer birçok ülke gibi cehennem çukurlarından gelenler de dahil olmak üzere, üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçü kalıcı olarak durdurduğumu da açıkladım" dedi. (Listede yer alan diğer ülkeler ise Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, İran, Libya, Sudan, Yemen, Küba, Burundi, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela olarak açıklandı; ABD -İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından...)

Trump, Pensilvanya'daki mitingde, ekonomi politikalarını övdü ve 2018'de milletvekillerine ABD'nin Haiti gibi "berbat ülkelerden" daha fazla göçmene ihtiyacı olmadığını, bunun yerine Norveç'e ihtiyacı olduğunu söylemişti. Salı günü bu hikayeyi gururla tekrarladı ve İsveç ile Danimarka'yı da ekledi.

"Bize biraz iyi insan gönderin, sakıncası var mı? Ama biz hep Somali'den insan alıyoruz; orası felaket bir yer, değil mi?" dedi. "Pis, kirli, iğrenç, suç dolu. Tek iyi oldukları şey gemilere saldırmak." (Trump, bunları söylerken, Amerikan ordusuna, Venezuela bandıralı gemilere açık denizlerde saldırmaları emrini verdiğini gururla söylediğini hatırlamazlıktan geliyor...)

Trump, Haiti ve Afrika ülkelerini aşağılamak için "b... çukuru ülkeler" ifadesini kullandığını itiraf etti ve bu yorumuyla övündü. Somali'yi "pis, kirli, iğrenç, suç dolu" olarak nitelendirerek daha da aşağıladı.

Trump konuşmasında geçen hafta "Afganistan, Haiti, Somali ve diğer birçok ülke gibi cehennem çukurlarından gelenler de dahil olmak üzere Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü, kalıcı olarak durdurduğunu" övünerek anlattı.(...)

Trump miting katılımcılarına, 'Neden sadece berbat ülkelerden insan alıyoruz?'

'Neden Norveç'ten, İsveç'ten de insan alamıyoruz?' diye konuştu.

"Ama biz her zaman Somali'den insan alıyoruz," diye devam etti. "Felaket yerler. Pis, kirli, iğrenç, suç dolu yerler."

Beyaz Saray Trump'ın açıklamalarını yalanlamadı, ancak başkan haberin duyulmasının ertesi günü "Haitililer hakkında asla aşağılayıcı bir şey söylemedim" diye ekledi.

Ama Trump'ın bu sözlerinden sonra, 2000 yılında Somali'deki İç Savaş'tan dolayı Amerika'ya göç eden 2016'da siyasete girip Amerikan Kongresi'nde Demokratların listesinde 2019'dan beri parlamenter olarak bulunan İlhan Ömer isimli hanım da Trump'ın saldırılarına hedef oldu, 'Başında bir örtü bulunan ve ismi de tuhaf birisinin Somali'den geldiğini ve ABD'de yasadışı olarak bulunduğunu' iddia etti ve "onu hemen sınır dışı etmeliyiz, atın bunu Meclis'ten... ABD'ye girebilmek için 'erkek kardeşi ile evli gözüktüğü' iddiasında bulundu.

İlhan Ömer ise bu çirkin iddiayı, 'kesinlikle yanlış ve saçma" olarak niteledi.

*

Başkan kendisini Amerikan tarihinin en çalışkan lideri ilan etti, "8 savaşı" durdurduğunu iddia etti, "Hakkında verilen MÜKEMMEL" tıbbî raporlarla' övündü. Ama eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Justin Amash, X'te yaptığı yorumla tartışmayı kızıştırdı ve "Bunu başka biri yazsaydı, o kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı herkesçe kabul edilirdi" dedi.

Bu durumu netleştirmek için önde gelen üç 'yapay zekâ' modelinden (ChatGPT, Grok ve Claude)' Trump'ın konuşma ve yazılarının psikolojik analizi istenmiş.

Verilen raporları burada tekrarlamaya gerek yok.

Farklı eğilim ve eğitim verilerine ve kurumsal kökenlere rağmen, üç ayrı sistem de aynı teşhise ulaşmış ve özet olarak, 'Yapay Zeka Modellerinden Trump'ın Son Tuhaf Söylemlerini Analiz Etmelerini İstedik. Sonuç: 'Derin Narsisistik Kırılganlık. Büyüklenmeci öz-inşaat. Kırılgan ego yapısı. Zulüm ve mağduriyet. Otoriter çerçeveleme. Yaşlanma ve gerileme korkusu...'

Evet, çıldırmanın eşiğinde bir dünya liderliği iddiası...

*