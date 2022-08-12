Kışa hazırlıkta Türkiye ile Avrupa farkı

Türkiye, Yunanistan ve güdücülerini panikleten hamleyi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, dünyanın 5. büyük sondaj gemisi "Mavi Vatan"da göreve başladı. Geminin adı bile birilerini korkutmaya yetti: Abdülhamid Han!

Törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin su altında bir enerji üssü kurduğunu söyledi. Konuşmasında Erdoğan, Abdülhamid Han gemisinden ve Akdeniz'deki çalışmalarımızdan rahatsız olanlara da tarihe gönderme yaparak ikâz etti: "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağababalarını güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır, biz onları ciddiye almayıp, kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismi ile karşılaşan birilerinin aklına herhalde önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan Millî Mücadeleyi ne yaparlar, hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar, bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur."

Sondaj derinliği 12 bin 200 metre seviyesinde olan Abdülhamid Han gemisinin görev yeri Yörükler-1. Bu bölgenin hususiyetini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın şu sözlerle anlatıyor: "Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Gazipaşa'nın 55-60 km güneyinde Mavi Vatan sınırları içerisinde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde Yörükler-1'de sondaja başlayacak. Bu yerin seçilmesi tesadüf değil. Daha önce biliyorsunuz bu alanlarda gerek Barbaros Hayrettin Paşa gerekse Oruç Reis sismik araştırmalar yapmıştı. Onlardan önceki veriler de var... Türkiye daha önce Sevilla haritasına göre iyice hapsedilmiş bir noktadaydı. Daha sonra Mavi Vatan ilanıyla tüm dünyaya deklare etti. Şu anda Akdeniz'de 235 bin kilometre karelik bir alanda münhasır ekonomik bölge hakkına sahip. Kendi bölgemiz içerisinde bu araştırmaları yapmak üzere gidecek gemimiz. 2021'de Enerji Bakanımız bir açıklama da bulunmuştu. Demişti ki; "Doğu Akdeniz'de de müjdeli haberleri yakında alma umudumuz var". Aslında umutlu olan o bölgelerde sondaj yapıp ki kuvvetli veriler ışığında o bölge seçilmiş durumda. Sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Tıpkı Fatih'in Batı Karadeniz'de yapmış olduğu gibi."

Kışa büyük bir enerji kriziyle girmeye hazırlanan, soba satışlarında patlamanın yaşandığı, ormandan kaçak odun kesmemeleri için insanların uyarıldığı Avrupa'da ahval bu iken Türkiye enerjide de bağımsızlık yolunda tam gaz gidiyor. Rüzgârı bol olsun!...