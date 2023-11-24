Koman - Akşener

Kalbimiz aklımız Filistin'de, lakin kulağımızın biri de olsa Türkiye'de. Nasıl olmasın ki, terör ittifakı şayet Gazze'de başarılı olursa, hedefte Türkiye var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gönderilen ABD uçak gemilerinden, 'Arz-ı Mev'ud'dan laf olsun diye bahsetmiyor.

ABD + Avrupa + İsrail terör ittifakı, amacına ulaşmak için bebekleri bile katlederken bizleri es geçeceklerini mi sanıyorsunuz! Onun için merkezde, yani Türkiye'de ne olup bittiğine kulak kesilmek gerekiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısı'nda söylediği şu söz çok mühim: "İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar, ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."

Akşener'in bu sözü aslında bir itiraf.

Neden itiraf olduğu Teoman Koman'ın kirli geçmişinde saklı.

Koman 3. Ordu Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapmış bir isim. 28 Şubat cuntasında yer aldı. Faili meçhul cinayetlerle adı anıldı. ABD ile çok sıkı ilişkisi olduğu biliniyor; maaş alacak kadar!..

Bu bahiste aklıma Bülent Ecevit geldi. Ecevit, ABD'nin Teoman Komanları yetiştirdiği Özel Harp Dairesi'nden nasıl haberdar olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: "1974'teki başbakanlığım sırasında, zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar, başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için birkaç milyon istedi. Benden istenen miktar örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sormak zorunda kaldım. 'Özel Harp Dairesi için istiyoruz' yanıtı geldi. Öyle bir resmi dairenin o zamana kadar adını bile duymamıştım. 'Şimdiye kadar bu dairenin giderleri nereden karşılanıyordu' diye sordum. O zamana kadar dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD'nin karşıladığı; ancak artık ABD'nin bu parasal katkıyı kestiği, o nedenle Başbakanlık'ın örtülü ödeneğinden para istemek zorunda kalındığı bana bildirildi... Özel Harp Dairesi'nin nerede bulunduğunu sordum. 'Amerikan Askeri Yardım Heyeti ile aynı binada' yanıtını aldım. Hayrete düşmem ve kaygılanmam herhalde doğaldı. Bu dairenin işlevleri ve kuruluş biçimi hakkında bilgi istedim. Benim için bir brifing düzenlendi. Bilgi vermek üzere de rahmetli Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'la, o sırada Özel Harp Dairesi Başkanı olduğunu öğrendiğim General Kemal Yamak ve bir iki subay katıldı."

Genç bir subayken, Yassıada'da göstermelik mahkemeye çıkartılan merhum Adnan Menderes'e tokat atan ve söven de Teoman Koman'dır.

Emekli olduktan sonra da, 28 Şubat'ta içi boşaltılan bankalardan olan Cavit Çağlar'a ait İnterbank'ta yönetici oldu; ne tesadüf değil mi? Koman'ın yönetici olduğu İnterbank'ın 57 milyon 296 bin 756 dolar ve 1 milyar 383 milyon 495 bin 980 lirası faili meçhul oldu!

28 Şubat cuntasının birçok paşası da hortumlanan bankalara veyahut şirketlere yönetici oldular. 28 Şubat darbesi cunta mensupları için oldukça 'bereketli' oldu; tıpkı 12 Eylül ve önceki darbelerde olduğu gibi darbecilere enerji oldu!

İP'nin Genel Başkanı Akşener partisine uygulandığını iddia ettiği psikolojik harbe karşı, Koman'dan öğrendikleriyle mukabele edeceğini söyledi. ABD ile arası oldukça iyi olan Koman'ın psikolojik savaşı çok iyi bildiğinden şüphem yok. Peki Akşener Koman'dan niçin psikolojik savaş dersi aldı? Bu dersler Amerikan Askeri Yardım Heyeti'nin olduğu binada mı verildi?

Başkan Erdoğan'ın "Ne işleri var burada" dediği ABD savaş ve uçak gemileri burnumuzun dibinde dolanırken Amerikan Askeri Yardım Heyeti'nin olduğu binaya kimlerin gittiği araştırılmalı? Maksat, kimse zan altında kalmaması!