Köprüden önceki son çıkış

Yeniden diriliyorlarrrrr...

Söylüyorum, geliyorlarrrr...

Adım adım, sinsi sinsi geliyorlar...

Üstelik bunu sadece ben değil papaz Fethullah Gülen'de söylüyor.

Ne diyor Vatikan artığı.

"Yeniden diriliş çok önemlidir, hafife almamak lazım."

Evet, çok doğru söylüyor yeniden diriliş hareketi çok önemlidir, asla hafife almamak lazım.

Ben hafife almıyorum, hafife alanlara da sesleniyorum.

Kırmızı Alarm...

Neden bu ikazı yapıyorum

Çünkü son günlerde FETÖ konusunda akıl almaz olaylar yaşanıyor, sonu uçurum olan inanılmaz olaylar cereyan ediyor.

Bu yaşananlara tepki gösteren aklı selimler şu sorulara cevap bekliyor.

"Biz neden FETÖ ile mücadele ettik."

"Ettiğimiz mücadelede ne kazandık"

"Mücadelenin başladığı günden bugüne hangi noktaya ulaştık, yoksa biz son yaşananlarla başa mı dönmüş olduk."

Bu sorulara cevap aradığınızda korkunç bir gerçekle karşılaşıyorsunuz.

O gerçekte odur ki vatansever güvenlik güçlerinin canlarını dişlerine takarak bir bir topladıkları örgüt mensupları toplu toplu devlete dönmeye, devlete sızmaya başladılar.

Şimdi anlattığımız bu tuhaf olayları örnekleyelim.

Firari FETÖ Teröristleri Neden Geri Dönüyor...

Yurt dışına firar eden FETÖ teröristleri yasa dışı yollardan bir bir Türkiye'ye geri dönüyorlar.

Evet yanlış yazmadım, yanlış okumadınız.

Evet, kırmızı bültenle aranan, hakkında yakalama kararı olan, yakalandığı takdirde cezaevlerinde çürüyecek olan FETÖ teröristleri Türkiye'ye geri dönüyorlar.

Dünyanın hiçbir yerinde hakkında böylesi bir karar varken ülkesine geri dönmek isteyen terörist göremezsiniz.

FETÖ hariç...

Hemen basit birkaç örnek verelim.

Geri Dönüşler...

26.09.2023 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 11'inin FETÖ mensubu olduğu anlaşıldı.

03.10.2023 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan beş kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden dördünün FETÖ mensubu olduğu anlaşıldı.

22.11.2023 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.

11.12.2023 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.

29.12.2023 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı.

11.02.2024 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dört FETÖ mensubu yakalandı.

Neden Dönüyorlar...

Bu sıraladıklarım üç beş aylık mevzu ve bunlar yakalananlar.

Ya yakalanamayanlar.

Kaç kişiler bilmiyoruz.

Bundan daha da önemlisi, bu sırtlanlar neden dönüyorlar, bitleri mi kanlandı yoksa talimat mı geldi?

Bu sıçanlar onca hayati riski neden göze alıyorlar?

Geri dönün emrini verenlerin planı ne?

Bunlar mide bulandıran ama mutlaka cevaplandırılması gereken sorular.

Tam bu tartışma yaşanırken ortalığa başka bir gündem maddesi düştü.

Huzurlarınızda Papaz Gülen...

Papaz Gülen uzun aradan sonra kameralar karşısına geçip subliminal mesajlar içeren bir video yayınladı.

Ne diyordu bunak;

"Yeniden diriliş çok önemlidir, hafife almamak lazım."

Şimdi bu cümleyi sıradan biri söylese deli der geçersiniz. Ancak bunu dillendiren FETÖ olunca durup düşünmek zorundasınız.

Zira malum FETÖ darbe öncesi böylesi mesajlarla çok sayıda film, fırıldak çevirdi.

Özellikle örgütün üst düzey kişileri arasında bu yöntem önemli bir haberleşme yöntemiydi.

O nedenle papaz bu video ile ne anlatmak istiyor iyi düşünmek lazım, bu çıkışı hafife almamak lazım.

Sen Nereden Çıktın...

Bütün bu olanlar, Anayasa mahkemesinin yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de Danıştay 5'inci daire çıktı ortalığa.

Daire nereye danıştıysa öyle bir karar almıştı ki bir an da ülkede gündem oldu ve tüm tepkileri üzerine topladı.

Daire aldığı skandal bir kararla FETÖ iltisaklı meslekten ihraç edilmiş 450 hâkim ve savcıyı delil yetersizliğini bahane ederek göreve iade etmişti.

Oysa bu kişilerin neredeyse tamamının suç delilleri kişiyi ipe götürmeye yetecek delillerdi ve bu neden HSYK şiddetle karara itiraz ediyordu.

Üstelik tesadüf müdür bilinmez, kararın açıklandığı gün ile papaz Gülen'in yayınlanan videosu aynı güne denk gelmişti.

Benden Söylemesi...

Devlet hafife almasın diye tekrar tekrar söylüyorum;

Bir an da ortalığa dökülen videolar,

Yasadışı yollardan ülkeye girmek için canhıraş mücadele eden firari FETÖ'cüler,

Son günlerde sokakları hareketlendirmek, ülkede kaos oluşturmak için yapılan saldırılar,

Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıda ortalıktan kaybolan nöbetçi polisler,

Üniversitelere, Emniyete, Adliyeye geri dönenler,

Bunlar normal gelişmeler değil, benden söylemesi...

Bir cisim yaklaşıyor, benden söylemesi...

Köprüden önceki son çıkışı kaçırırsak ciddi bedel öderiz benden söylemesi.

Bu arada aklından geçiren FETÖ'cülere küçük bir ikaz...

Vatandaş "Hocam keşke deneseler. Bu kez aynı şansı asla vermeyeceğiz." diyor benden söylemesi...