Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten seslendi.

Kör müsünüz?

Sözün muhatabı Gazze'de yaşananları görmeyenler, görmek istemeyenler ya da görmezlikten gelenlerdi.

Lafın tamamı ise şöyleydi;

"Anadolu'nun savunmasının Gazze'den başladığını göremeyecek kadar kör müsünüz?"

Neden Böyle Bir Sitem...

Çünkü içimizde batı destekli bir kesim Gazze'de dönen pislikleri kendilerine biçilen rol gereği görmezden geliyor ve olayları çarpıtmaya, üstünü örtmeye çalışıyorlar.

Yine içimizdeki bazı aklı evveller de "bilgim yok ama fikrim var" mantığıyla hareket ederek sağda solda "bize ne Filistin'den, bize ne Arap'ın davasından" diyerek ahkam kesiyorlardı.

Oysa bu aklı evvellerin "bize ne" dediği coğrafya yakın zamana kadar kendi devletinin bir parçasıydı.

Biliyorlar mı?

Nerdeee...

Dedik ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar diye.

İşte böylesi durumlar için ilk günden beri sürekli anlattık, her anlatımda belirttik.

Ey millet uyanın, hedef Gazze değil, hedef Anadolu"

Bu tespiti yapmakla kalmadık, bir de tezgâhın nasıl işleyeceği konusunda da ayrıntılı bilgi verdik, yol haritası çizdik.

Önce Gazze, ardından Lübnan, sonrası Suriye.

Aynen de öyle oldu.

Keşke Yanılsaydık...

Keşke, ama olmadı, haklı çıktık.

Kana doymaz katil İsrail Gazze'de açtığı bataklık ortadayken bir an da yönünü Lübnan'a çevirdi.

Burada amaç çok netti.

Netanyahu denen soysuz savaşı bölgeye yayarak bu işten kurtulacağına inanıyordu.

İsrail Terör Örgütü (İTÖ) bu planları yaparken baş destekçisi Amerika başka planlar peşindeydi.

Sonuçta iki ruh ikizi katil baş başa verdiler ve anlaştılar.

Tezgâh kurulmuştu.

Netanyahu Lübnan'ı savaşa sokarak rahatlayacaktı Amerika ise Suriye'yi.

Anadolu İçin Hangisi Tehlikeli...

Amerika Lübnan'ı basamak yaparak Suriye'yi bataklığa çekmeye kesin karar verdi.

Zira Irak'tan kovulan Amerika'nın bölgede kalabilmek için Türkiye'yi engellemekten başka çaresi yok.

Peki neden Suriye, neden Türkiye?

Suriye hedef çünkü Türkiye terörle mücadelede son noktayı Suriye'de koyacak.

Türkiye hedef çünkü Suriye'de önemli harekât ve operasyonlar planlıyor.

Türkiye hedef çünkü Suriye ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler başlamak üzere.

Tezgâh Nasıl İşleyecek...

Tüm bunları engellemek üzere Amerika ile İsrail ortaklaşa tezgâh kurdular.

Yapılacak iş belliydi.

Savaşı Suriye'ye taşımak.

İşte buna çanak tutacak bir açıklama İsrail'den geldi.

"Husiler ile Haşdi Şabi'den oluşan 40.000 Şii Milis Suriye'ye giriş yaptı."

Bu yalan haber sonrası bir açıklama da Amerika'dan geldi.

"Ortadoğu'daki gelişmeler üzerine F-15, F16- F-22, F-35 ve A10 uçaklarından oluşan birer filoyu ve beş bine yakın Amerikan askerini Körfeze göndereceğiz."

Muhtemelen bu gelenler Ürdün'de Suriye sınırına yerleştirilecekler ve kısa bir süre sonra da İsrail'in hayali Hizbullahçılarıyla savaşıyoruz bahanesiyle Suriye'ye dalacaklar.

Sonrası çatışma ve kaos.

Amaç Türkiye'nin yapacağı operasyon ve harekatları engellemek, Suriye'yi daha da büyük iç karışıklığa sevk etmek.

Amaç ve oyun bu da bakalım tutar mı?

Bizdeki bakar körler bakalım şimdi görmeye başlarlar mı?