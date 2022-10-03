Kovulunca neyin memuru olduğunu hatırladı?

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı bir zamanlar Türkiye'nin en çok duyduğu slogandı.

Atatürkçüler Ak Parti'yi devirmek için meydanlara indikleri, "Ordu göreve" diye pankart açtıkları dönemde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını Müslüman Anadolu halkına karşı gözdağı olarak kullanıyorlardı.

Mezkûr slogan Atatürkçüler arasında adeta darbe parolası olmuştu. 28 Şubat cuntasının halkı sindirmek için "Onuncu Yıl Marşı"nı olur olmaz yerlerde söyletmeleri gibi Ak Parti'nin hükumet olduğu ilk yıllarda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı da "Hükumet oldunuz ama devlet bizim elimizde, istediğimiz zaman her şeye el koyabiliriz" demenin Atatürkçesiydi.

Atlatılan onca badirenin ardından o günler geride kaldı.

Bana "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını hatırlatan hâdise geçen hafta oldu. CHP'li Çankaya Belediyesi'nde memur olan ve 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıkan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı tarafından devlet memurluğundan ihraç edildi. Candan Çankaya Belediyesi'nde yaptığı basın toplantısında devlet memuru değil Atatürk memuru olduğunu söyledi: "Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal'in memuruyum."

7 yılda yalnız ve yalnız 60 gün işe gidip tam maaş alan Tezcan Karakuş Candan yüzü kızarmadan "rantçılıkla mücadele" etmekten bahsedebiliyor!

İçişleri Bakanlığı'nın Tezcan hakkında "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın neticesinde de Candan'ın 7 yıl boyunca sadece 60 gün işe gittiği anlaşıldı.

Demek ki Atatürk memuru zihniyeti böyle bir şey!

Bir de Tezcan Karakuş Candan'ın aklına Atatürk memuru olduğu ne hikmetse kovulduktan sonra gelmiş. Neden şimdiye kadar devlet memurluğundan istifa edip de Atatürk memuru olmamış anlayamadım. Yoksa Atatürk memurluğunda maaş mı vermiyorlar?

Devlet memuruyken işe gitmeden maaş alan Tezcan Karakuş Candan Atatürk memurluğunda da aynı 'performansı' gösterebilecek mi, kamuoyu merakla bekliyor. Candan gibileri çok yormamak gerekiyor. Kolay mı, rantçılarla mücadele ediyorlar işe gitmeden devletten maaş alarak!