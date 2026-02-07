Kürtler adına konuşanlar

Suriye'de PKK'nın Rojava hayali bitti.

PKK'nın Kobani olarak isim taktığı Ayne-l Arap'ta ve tüm bölgede Suriye iç güvenlik ekipleri kontrolü ele geçirmeye devam ediyor.

Suriye devlet televizyonunda, Kürt açılımıyla birlikte Kürtçe yayınlar yapılmaya başlandı. Okullarda Kürtçe dersler hayata geçirildi.

Diğer taraftan Türkiye'den gazeteciler ve araştırmacı uzmanlar da sahaya çoktan inmiş durumda.

Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'ndeki görüntüler korkunç!

PKK-YPG bu bölgeleri yıllarca bakımsızlığa terk etmiş ve yerli halka zerre kadar hizmet vermemiş.

Terör örgütünün tahayyülü yetmez, belediyecilik hizmetlerine...

Yol, mektep, su, hastane, kütüphane; medeniyettir. Medeniyetsizden ne beklenir ki?

Toprağın altına tüneller kazmakla ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklı serveti, örgüt kaynaklarına aktarmakla meşgul olan PKK, yerli halk için büyük bir imtihandı. Çocuklar kaçırıldı, hapishanelere kondu. Kısacası PKK-YPG halkın on yılını çaldı ve geride büyük bir enkaz bıraktı.

"KÜRTLER KOPUŞ YAŞIYOR" SÖYLEMİ TERÖR PROPAGANDASIDIR

Türkiye'deki hikayeyi hepimiz biliyoruz.

PKK 40 senelik geçmişinde Kürtlere ölümden başka bir şey vermedi. Kürt çocuklarını dağa kaçıran PKK, köylerde de kendilerine destek vermeyen Kürtler için hayatı çekilmez hale getirmişti.

Suriye'de de Kürtlerin talihi değişmedi. PKK zulümden başka bir pratik ortaya koymadı.

Gelinen aşamada hem Türkiye hem de Suriye'de Kürtler kazandılar. Suriye'de altmış senedir vatandaşlık hakkı ve kimliği olmayan Kürtler artık sistemin asli unsuru konumuna geldi.

Peki "Kürtler kopuş yaşıyor" diyenler kimler?

Bu söze en isabetli biçimde Diyarbakır Anneleri cevap vermekte! Hatırlıyor musunuz, 2019'da nöbete başlamışlardı. Analar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, binadan çıkan HDP'li vekillere "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" diye haykırmışlardı. Çünkü yürekleri yanmıştı.

Bugüne döndüğümüzde; Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Kürt vatandaşlarımıza kulak kesiliyorum. Sokaktaki Kürdün gündeminde YPG'ye destek yok.

Bölgede PKK'nın Rojava hayali bitti, Kürtler içinse yeni ve parlak bir dönem başladı. Entegrasyon meyvelerini vermeye başladı.

"Kopuş" dedikleri şeyi, bir temenni olarak yorumlayabiliriz.

Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden siyasiler, aktivistler ve yazarlar konuya ideolojik bağlamda değil yapıcı ve pozitif gündemle bakmalı.

Kürt siyasiler azınlık psikolojisinden çıkmalı ve ayrıcalıklı olma taleplerinden vazgeçmeli.

Ayrıcalık değil, eşitlik var.

Ki bu; tüm bölgeye ilaç gibi gelecek bir yaklaşımdır.

Türk, Kürt ve Arap... Hep birlikte, daha güçlü bir geleceğe doğru.