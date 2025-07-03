Leman ve CHP eliyle kışkırtma

Leman dergisinde yayınlanan hadsiz ve pespaye "peygamber karikatürü" kimse için mizah değil aslında. Hiciv değil, fikir içeren eleştirel çizgi değil, Gazze'deki katliama itiraz ediyor hiç değil.

Planlı bir kışkırtma olduğu ise son derece açık.

Ne Leman dergisinin ne Doğan Pehlevan adlı rezil çizerin sicili doğruluyor bunu zaten. İlk kez yapmıyorlar nitekim bu tür provokasyonları.

Leman dergisi uzun süredir tam bir bataklık. Çıplaklığın, cinselliğin, eblehliğin, belden aşağı her tür çirkin sözün küfrün ve çizginin özgürlük, özgünlük, eleştirellik diye pazarlandığı, bilhassa muhalif çevrelerden gençlerin zehirlendiği bir tezgâh.

LEMAN'IN SİCİLİ ÇOK KABARIK

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)'e yönelik - hatırladığım- ilk hadsiz girişim olsa da bu, daha önce İslam'ın her emrine, değerine, Müslümanların tercihlerine binlerce kez hakaret edildi saldırıldı bu dergide.

Siyaseten zaten CHP ve CHP'ye angaje bir çizgide değilseniz açık hedefsiniz Leman için.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşine, çocuklarına sayısız kere saldırıldı "mizah" ve "ifade özgürlüğü" adı altında Leman'da. Hükümet, devlet ve AK Parti mensupları keza hep aynı üslupla hakarete uğradılar.

HEM MUHALİF HEM SAYGIN OLAMIYORLAR

O açıdan –tıpkı Ekşi Sözlük gibi- Leman dergisi de (benzerleri de vardır) gençlerin ahlakını ve toplum huzurunu bozmak, kaos yaratmak, dış kaynaklı provokatif işlerde kullanılmak dışında da zarar verdiler bu topluma.

Bana kalırsa verdikleri en büyük zarar -hangi siyasi-ideolojik çizgiden gelirse gelsin- temiz bir dil ve zihinle, parlayan bir zekayla, fikir üreterek ve saygın kalarak eleştirel düşünce geliştirme kabiliyetlerini yok ettiler gençlerin.

Kötü model kötü sonuçlar doğuruyor. En zeki ve üretken geçinenleri sokakta polise saldırıyor, kameralara "hepinizi asacağız" diye çemkiriyor yahut dergilerde kutsala saldırmayı matah bir şey sanıyorlar.

BU BATAKLIĞIN SİYASİ SAHİBİ CHP

Ama alkışlanıyorlar da ne yazık ki siyaset ve fikir üretemeyen ablaları abileri tarafından. Gezi'deki pisliğin ve pespayeliğin "aman da ne kadar da zekiler, ne kadar da komikler" diye yıllarca reklamını yapmadı mı CHP ve avaneleri?

Üstelik içlerinden birkaç "parlağını" da Meclis'e gönderdiler hatta. Her olaylı oturumda rezilce işlere imza atıyorlar şimdilerde.

İSLAMOFOBİK ÇEVRELER HEP AYNI

1993'te Şeytan Ayetleri rezilliğini Türkiye'ye taşıyan ve kışkırtan Aziz Nesin, Charlie Hebdo hadsizliğini basarak çoğaltan Cumhuriyet gazetesi hangi habitatta diye baktığınızda lokasyon hep aynı.

Kapitalizmin küresel markaları için reklam yazarlığı, yönetmenliği, iletişim direktörlüğü vesaire yapıp kendi solcu-sosyalist sanan bir güruhtan ne beklenebilir zaten.

Kuran kurslarına ortaçağ yakıştırması yapan, din eğitimi konusunda sinir uçlarına bilerek dokunan Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı sıfatıyla bu rezilliğe ve Leman'a sahip çıkması, ortadaki lağımı tevil etmeye kalkması hiç şaşırtıcı değil. Son zamanlarda muvazenesini iyice kaybettiği de bir vakıa.

Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "CHP marjinallerin oyuncağı oldu" tespiti son derece isabetli doğrusu.

MARJİNALLERLE MÜSLÜMANLAR ÇATIŞSIN İSTENDİ

İşin bir boyutu daha var ama. Leman ve CHP'nin bu tür olaylar için her daim tam kadro hazır olması bir yana, bunun Türkiye'de sokakları karıştırmak için tezgahlanmış olması bir yana.

Zira hırsızlık-yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçlardan yargılanan, etrafındaki herkes itirafçı olmasına rağmen "siyasi kumpas" yalanına sarılan, sadece İBB'de değil neredeyse yönettikleri her belediyede yolsuzluğun patladığı CHP'de parti elitleri parti tabanını sokaklarda tutuyor. Tabanı özellikle kamçılıyor ki dava dosyaları görülmesin.

İşte tam da böyle bir zaman diliminde "bir el" Peygamber Efendimize saldırtarak yüzde 99'u Müslüman Türkiye toplumunu sokaklara dökmek istedi.

Belli ki birileri kışkırtılmış CHP tabanı, sol marjinaller ve "onur" haftası (!) adıyla meydanlarda boy gösteren LGBT'lilerle Müslüman Türkler karşı karşıya gelsin istedi. Bir kıvılcım illaki çakar diye umduklarına eminim.

TOPLUMUN KAHİR EKSERİSİ AKLISELİME SAHİP

Ama olmadı. Müslüman halk ve kutsala saygısı olan kesimler sağlıklı ve doğru bir tepkiyle güçlü şekilde sahip çıktılar değerli olana.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayarak tüm bakanlar, devlet görevlileri, aklıselim siyasetçiler, milli medya tepkisini tertemiz şekilde ortaya koydu. Emniyet ve yargı da görevini geciktirmeden yaptı. Soruşturma sürüyor.

Cezada cezalandırma ve caydırma unsuru ise zayıf görünüyor. Kanuni boşlukları doldurmak için TBMM'nin hızla inisiyatif alması gerekecek.