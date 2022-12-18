“Mahkemede tuhaf şeyler oldu!”

Başarıyla kullandıkları algı operasyonuyla İBB Başkanını allayıp pulladılar.

Aradan 4 koca sene geçti ve başkanın üzerindeki pullar döküldü. Şişirilen balon söndü ve saat gibi işleyen belediyeyi bile çalıştırmaktan aciz olduğu anlaşıldı.

Tam bir kaht-ı rical (adam kıtlığı) içinde olan CHP'de kimi çevreler bu fevkalade başarılı(!) arkadaşa bel bağladılar.

Onu 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlamak için bir hayli çaba sarf ettiler.

Ama CHP Genel Başkanı belediye başkanlarının önünü kesip kendi adaylığını ön plana çıkarınca İBB Başkanı, 'Aralık ayında dengelerin kendi lehine değişeceği' kehanetinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığına adaylık için genel başkan ön plana çıkmışken, altılı masanın ikinci büyük ortağı seçilecek/kazanacak aday söylemini sürdürerek iki başkandan birine itiraz etmeyeceklerini ısrarla açıklarken ve CHP Genel Başkanı kendi adaylığını pekiştirme gayreti içindeyken, gelen mahkeme kararı İBB Başkanına hayat öpücüğü gibi can verdi!

İhtimal ki Amerika, İngiltere ziyaretlerini hazırlayanlar ve vizyon toplantısını düzenleyenler CHP Genel Başkanının yetersizliğine delil üretmişler!

Mahkeme kararı da İBB Başkanına can suyu vermiş!

Öyle can suyu vermiş ki üzülmesi gerekenler sevinç çığlıkları atıyorlar abla(!) kardeş neşe içinde birbirlerine sarılıyorlar!

Ortada henüz ne kesinleşmiş bir hapis ne de siyasi yasak var!

Bu sevinç gösterileri nedir?

'İktidar yargıya müdahale ederek İBB başkanından korktuğunu göstermiştir, öyleyse cumhurbaşkanlığına en güçlü aday odur' demek istiyorlar.

Oysa iktidar çevreleri bu karara sevinmemiş tam tersine siyaseten biten bir adama can suyu verdiği için yanlış bulmuştur!

İktidar yargıya müdahil olsaydı zaten balonu sönmüş olan zatın beraat etmesini ceza alacaksa da para cezası gibi en hafif cezaya çarptırılmasını isterdi.

Aslında tek başına bu karar bile iktidarın yargıya müdahale etmediğini göstermesi için yeterlidir!

Eğer bu karara birileri müdahale etmişse onlar kesinlikle İBB Başkanını destekleyen çevrelerdir!

Ceza veren mahkeme heyeti de bence incelenmelidir!

Siyaset dünyasının ortasına pimi çekilmiş bir bomba bıraktılar!

Ve bana göre operasyonun hedefinde hem CHP genel başkanı hem de iktidar vardı.

İlk hedef 'yargıya müdahale etti' algısıyla iktidar ikinci ve asıl hedef ise CHP Genel Başkanıydı!

İBB Başkanını altılı masanın ortak adayı olarak ilan bile ettiler!

Peki, İBB Başkanından bir Recep Tayyip Erdoğan çıkar mı?

Çıkmaz, çıkması için Erdoğan gibi suçsuz ve başarılı olması gerekir.

Bu arkadaşın ağzı bozuk. Önüne gelene hakaret ediyor. Ceza aldığı davada da açıkça YSK heyetine hakaret etmiş yani adam suçlu.

Öte yandan İBB yönetiminde bugüne kadar kendisine ait bir proje üretmemiş ve başarılı olmuş bir başkan değil. Tam tersine olumsuzluklarla hatırlanan beceriksiz bir adam.

Başkan Erdoğan'a hiç benzemiyor!

Çünkü Başkan Erdoğan kimseye hakaret ettiği için değil bir şiir okuduğu için mahkûm oldu. Yani suçlu değildi.

Ayrıca akmayan suları akıtarak, kalkmayan çöpleri temizleyerek, çamur içindeki yolları asfalt ya da parke döşeyerek, çok sayıda kavşak/ üst geçit yapıp trafiği hafifleterek, doğal gazı yaygınlaştırıp ağaçlandırma yapmak suretiyle havayı temizleyerek ve daha birçok icraatıyla bir başarı hikâyesi yazdı!

İBB Başkanı ise sahte kahramanlık peşinde koşuyor!

Halbuki, Prof. Ömer Özyılmaz'ın deyimiyle "Bu millet sahte kahramanlara hikaye yazdırmaz!"

Bir benzemez tarafı da yargı süreci.

Başkan Erdoğan zamanında sadece Yargıtay süreci vardı. Yargıtay kısa sürede cezayı onadı.

Şimdi ise İBB Başkanının önünde temyiz süreci var oradan onay çıkarsa Yargıtay süreci var hatta ondan sonra bir de Anayasa Mahkemesi'ne ferdi başvuru hakkı var! AİHM'ni ise hiç söylemiyorum. Çünkü bu ceza bu şekliyle onanmaz!

Dolayısıyla İBB Başkanına bu davadan mağduriyet çıkmaz.

Bu dava benim kanaatime göre temyizden ya beraatla ya da emsal kararlar göz önünde bulundurularak para cezasıyla döner!

Bu karar iktidar cenahından ziyade CHP Genel Başkanı cenahını etkilemişe benziyor!

Mahmut Övür'ün Cuma günü yazısında kurduğu şu cümle düşündürücüydü: "Doğrusu bu sonuçlara hiç şaşırmadım ama Ankara CHP kulislerinde, 'Bu işin arkasında da FETÖ var' sözlerine çok şaşırdım."

CHP Genel Başkanı'nın canlı yayında "Beraat ya da erteleme bekliyorduk. Mahkemede tuhaf şeyler oldu" demesi de düşündürücü!

Halbuki İBB Başkanının çevresi, "Her şey çok güzel oldu" diyordu.

Hülasa karar altılı masanın aday belirlemesini etkilemiş ve CHP'yi karıştıracak gibi görünüyor.

CHP Genel Başkanı'nın adaylığına karşı çıkanlar İBB Başkanı'na umut bağlamış görünüyorlar.

Lakin ister bulunduğu mevkie kaset operasyonuyla gelen CHP Genel Başkanı'nı ister hem suçlu hem beceriksiz ve sahte kahramanlık peşinde olan İBB Başkanını ortak aday yapsınlar karşılarında ulusal ve uluslararası siyaset sahnesinin en tecrübeli siyasetçisi Başkan Erdoğan vardır!

Seçimi de millet yapacaktır!

"Bu millet sahte kahramanlıklara hikâye yazdırmaz!"