Mahkûm, serbest ama denetim devam ediyor!

Türkiye'nin başarılı biçimde uyguladığı iyi bir infaz yöntemi var: Denetimli Serbestlik. Ancak bu yöntemle ilgili olumsuz haberler ön planda. Bu da ister istemez kafalarda soru işareti oluşturuyor. Bugün sizlere bu konu hakkında bilgi vermek ve geçen günlerde, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Sayın Hüseyin ŞIK'ı ziyaretimizde aldığım notları paylaşmak istiyorum.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

İnfazın esnetilmesi diyebiliriz aslında. Mahkûmun, cezasının son bölümünü dışarda ama bazı denetim şartları altında çekmesidir. 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun 105/A maddesiyle hayatımıza giren bu infaz biçimi; mahkûmun belirlenen deneme süresinde, cezasının infazına sosyal hayat içerisinde kalarak devam edilmesini sağlar.

ŞARTLAR SANILDIĞI GİBİ KOLAY DEĞİLDİR...

Her mahkûm bu haktan yararlanamaz. Şartları şöyledir özetle:

1) Yeni gelen düzenlemeyle öncelikle bir mahkûmun cezasının onda birini cezaevinde geçirmiş olması gerekir. Şöyle bir örnek ile izah edelim: Dolandırıcılık suçu nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan bir kişinin infaz süresi cezasının yarısı, yani 2 yıl 6 aydır. Denetimli serbestlikten istifade edebilmek için 54 günü yani infazının 1/10'unu cezaevinde geçirmiş olmalıdır.

2) Kural olarak cezanın infazının bitmesine bir yıldan az süre kalmalıdır. Çocuğu olan kadınlar için bu süre iki yıl, hasta veya bakıma muhtaç kimseler için ise üç yıldır.

3) Açık cezaevine geçme şartlarını taşıması yani cezasının belirli bir oranı infaz edilmiş olmak ve tutum ve davranışları ile bunu hak etmiş olması gerekir mahkûmun...

4) Ve son olarak, denetimli serbestliğe uygun olarak ilgili kurumca "iyi hal" gösterdiğinin rapora bağlanması şartı vardır...

YÜKÜMLÜLÜKLER DEVAM EDİYOR...

Denetimli serbestlik uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüye imza, seminere katılma vb. ödevler yüklenir.... Bu manada, hükümlünün kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilebilir. Bir konutta, mahallede veya bölgede bulunması veya gitmemesi zorunlu kılınabilir. Bu süreçte yapılan eğitim programlarına katılmak zorunludur ve tüm plana harfiyen uymayı taahhüt eder mahkûm, şayet uyulmaz ise denetimli serbestlik biter...

ÖĞRETİCİ YAKLAŞIM...

Netice itibarıyla denetimli serbestlik bir sistem. Her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Aktardıklarımız, konunun teorik yönü. Pratik yönünde ise çok güzel örnekleri var. Bir çok il müdürlüğünün, okullar ve kamu kurumları için başlattığı projeleri görüyoruz. Denetimli serbestlik süresindeki programlar ile meslek öğrenenler, sanatsal becerilerini geliştirenleri okuyoruz. Ancak, üçünü özellikle anımsatmak istiyorum.

GÜZEL İŞLER...

(1) Hayat Ağacı Projesi. Bu çalışmayla geçen yıl (11.11.2024) sadece bir günde 132 bin ağaç dikilmiş. Bunun personel, yükümlü ve halkın katılımı ile olması çok güzel...

(2) Huzur Köy. Bir "Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezi". Burası bir ilk. Kırıkkale'de 80 dönüm üzerine kurulu. Bu merkez, 18 yaş ve üzeri madde bağımlısı bireylerin tedavi edilerek topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. Burası, sadece tedavi değil, aynı zamanda rehabilitasyon ve eğitim merkezi. Bağımsızlık Köyü ise benzeri bir başka örneği!

(3) Denetimli Serbestlik Temiz Çevre. Bu Türkiye genelinde uzun bir süredir uygulanan, okul ve cami gibi alanların yükümlülerce temizlenmesi ile başlayan ancak son aşamada kültür alanlarının ve çevre koruma alanlarının da kapsama girdiği sürdürülebilir bir çalışma. Son olarak Afyon'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak bir çalışma ile Ayazini Frig Vadisi ve Emre Gölü çevresi temizlendi ve farkındalık oluşturuldu.

HATALI BİLGİNİN KAYNAĞI

Denetimli serbestliğin olumsuz gündem edilmesi en büyük sorunumuz! Çok iyi işler, yükümlülere katkı sunacak adımlar atılmasına, onların topluma kazandırılması için uygun zemini hazırlamasına rağmen bu sistem, çok az sayıdaki kimsenin işlediği menfur olaylarla anılıyor. Oysa bu tür durumların failleri toplam denetimli serbestlikten istifade edenlerin %4'ü. Yani diğer %96'lık kısımda bir sorun olmadığı gibi büyük bir gelişim ile sonuçlanıyor. Ve bu sistem birçok ülkeye örnek olacak düzeyde.

ELEŞTİRMEK İYİDİR...

Eleştiri iyidir, insaflı olduğu müddetçe ama... Çalışmalarını bizzat dinleme ve öğrenme fırsatı bulduğumuz Denetimli Serbestlik Dairesi merkez ve taşrası ile iyi işler yapıyor. "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz"... Bunun için görmek yetmez, anlamak ve anlatmak gerekiyor. Ve kötü örneklere odaklanma hastalığından kurtulmak pek tabii...