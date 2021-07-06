Mali tatilin SGK bildirgelerine etkisi

Mali tatilin sosyal güvenlik mevzuatına göre işverenlerin yerine getirmesi gereken bildirimlerin sürelerine de etkisi vardır. Özellikle işyeri ve sigortalı bildirim yükümlülüklerin yasal süresi içerisinde getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması gerektiğinden, bu yükümlülükler açısından mali tatilin önemli etkisi olmaktadır.

İşyeri bildirgesi

İşverenler yeni kurdukları, devir aldıkları veya intikal eden işyerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirim, SGK tarafından hazırlanan matbu form olan işyeri bildirgesiyle yapılmaktadır. İşyeri bildirgesinin verilme süresi, işyerinin kurulmasına neden olan gerekçeye göre değişiklik göstermektedir.

Yeni açılan işyerlerinde en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten,

İşyeri nev'inin değişmesi, şirkete katılma, durumun ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde,

Adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,

İşyerinin başka bir ile taşınması durumunda nakil tarihini takip eden on gün içinde,

Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi İşyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde,

İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

İşyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2021 Salı günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 26 Temmuz 2021 Pazartesi Günü, bildirim süresinin son günü olarak kabul edilecektir.

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Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

İşverenler, çalıştırdıkları 4/a sigortalılarının işe girişlerinde ve işten çıkışlarında SGK'ya bildirim yapmak zorundadır. Söz konusu bildirimler, SGK tarafından hazırlanan matbu formlarla yeni işten çıkış bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesiyle yapılmaktadır.

4/a kapsamında sigortalı sayılanlar için en geç sigortalılık başlangıcından 1 gün önce,

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar için en geç çalışmaya başlanılan tarihten sonra bir ay içerisinde,

İlk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılması durumunda en geç çalışmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde,

İşten Ayrılış Bildirgesi 4/a kapsamında sigortalılığın sona ermesi durumunda en geç sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde,

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

İşe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2021 Salı günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 26 Temmuz 2021 Pazartesi Günü, bildirge vermenin son günü olarak kabul edilecektir.