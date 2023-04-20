Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna etmiş olabilir?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte dün Sinop'ta yaptığı konuşmada, "Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu" dedi.

Şöyle açıklama yaptı:

"Bir televizyona gittim. Dedi ki ilgili arkadaşımız, 'Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki dış güçler oturttu.' Ben de dedim ki, 'Beni o masaya, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır."

Akşener; siyasi hayatında içine düştüğü en berbat durumu, bir bayan olarak aşağılandığı iğrenç muameleyi, hiç ikna edici olmayan lafla geçiştirmeye çalışıyor.

Zırva tevil götürmez.

Neden böyle bir benzetme yapıyoruz?

Önce bir hususun altını çizelim.

Akşener, 6'lı masadan 3 Mart 2023 günü kalktı. Daha doğrusu kaldırıldı. Tam 47 gün önce...

O günden bugüne, masadan kalktığında ettiği lafların ağırlığı dikkate alınarak, kendisini, ancak bir Üst İradenin; baskıyla, tehditle ikna ettiği yazıldı, söylendi.

47 gün susan Akşener, bu Üst İrade iddiaları ile ilgili tek kelime etmedi/edemedi. Biden projesi içinde tezgâhlanan 6'lı masada, Batı başkentlerinin sözünün geçtiği iddiaları karşısında suspus oldu.

Şimdi diyor ki, "Ankaralı Mansur Yavaş beni ikna etti."

Tabii herkesin merak ettiği şu: Mansur Yavaş ne dedi de jet hızıyla Akşener'i ikna etti.

Akşener'e göre, "bak gör kazanacağız" diyerek ikna etmişmiş...

Böyle entipüften bir ikna yolu var idiyse, 47 gün beklemeye ne gerek vardı? Masaya dönerken o gün bunu söyleyebilirdi.

Mansur Yavaş Akşener'i ikna etmiş olamaz. İkna edenlere aracılık etmiş olabilir...

Akşener masadan kalktıktan sonra partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı ve ardından bir basın toplantısı yaptı.

Şunları söyledi o basın toplantısında:

1. Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti'ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır.

2. İYİ Parti, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş, devşirme bir siyasetin, hınk deyicisi olmayacaktır.

3. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle, 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış; tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür.

4. Dolayısıyla biz, ne olursa olsun ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız.

Bütün bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılmasına tepki için söylendi.

Ama 6'lı, şimdi daha belirgin 7'li masanın adayı Kılıçdaroğlu...

Ve Akşener dün Sinop'ta, "İyi Parti 1. Parti olacak, Kılıçdaroğlu kazanacak" diye konuştu.

Akşener'in savunduğu hiçbir şey olmadı.

Hayret ki, meydanlara çıkmaya yüzünün olmaması gerekirken, sanki hiçbir şey olmamış, hareket ve küfürler eşliğinde, tehdit ve baskılarla tıpış tıpış masaya dönmemiş gibi konuşabiliyor.

1. Mansur Yavaş Akşener'in nasıl ikna etti de; ölüm ve sıtma tercihinde ölümü tercih ettiğini unutturmuş?

2. Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna etti de; kişisel hesapların hınk deyicisi olduğu hakikatini unutturmuş?

3. Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna etti de; kalktığı masanın noter masası olmadığını kabul ettirmiş?

4. Mansur Yavaş, Akşener'i nasıl ikna etti de; kalktığı masanın, "kumar masası" olmadığını bir güzel anlatmış?

Akşener'e bir rica; Mansur Yavaş, bir de HDP üzerinden PKK ile iş tutmadığınız konusunda da sizi ikna etmeyi deneseydi...