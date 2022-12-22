Mavi Vatan'ın altını oyanlar

Siyasi partilerimiz ilgili kanuna göre en son genel seçimlere katılmışlar ve barajı aşmışlarsa hazineden mali destek alıyorlar. Toplam bütçe gelirlerinden ayrılan bu pay seçimin olduğu sene üç katı ödeniyor.

Vatandaşın siyasi partilere dolaylı mali desteği anlamına gelen bu sistemi tartışabiliriz. Bu miktarı az veya çok bulabiliriz. Partilere yapılan ödemelerin tamamen kaldırılmasını yahut bağış esaslı bir sistemi de savunabiliriz.

Kapatma davası devam eden ve ek süre talepleriyle kararı geciken HDP burada tartışma konusu. Seçim yılında mali yardımın tedbiren durdurulması ve hesaplara bloke konulması kamuoyunda sessizce karşılandı. Çünkü HDP bir Türkiye partisi olarak algılanmıyor. Bu sebeple siyasi partilerimizden hangileri HDP'ye yakın hangileri uzak görebiliyoruz.

Birileri masanın altına kenarına saklasa da HDP yaptıkları ve söylemleriyle masanın dengesini bozacak işler yapıyor.

Pazartesi günü değerli gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun haberi dikkatimi çekti. Medyanın Saraçhane gösterisine odaklandığı bu atmosferde Libya'da olup bitenler rating almıyordu demek ki.

Libya'da yaşanan süreç malum. Ankara Libya'da seçilmiş hükümetle dengeleri değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzalayarak Mavi Vatan konseptini ortaya koydu. Libya'nın enerji kaynaklarının Libya halkının çıkarlarını gözeterek dünya pazarına ulaşması için istikrar ve huzur şarttı.

Türk askeri ve teknik donanımı Libya halkının yanında Hafter'e karşı oyunu bozdu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs çıldırdı.

19 Aralık'ta Bingazi'de bir toplantı düzenleniyor. Türkiye'yi dış müdahaleci olarak tanımlayan Hafter'in partisiyle görüşmeyi HDP'nin milletvekilleri yapıyor.

Hafter'in El-Mustakbel Partisi'nin Başkanı Dr. Abdulhadi El Huvej, Hafter'e bağlı Barış Merkezi ve HDP milletvekilleri bir arada Türkiye'ye karşı işbirliği yapıyorlar. Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları konuşmasında hangi ülkenin çıkarlarına karşı olduğunu açıkça ifade ediyor.

Türkiye'nin deniz yetki anlaşmalarını "Erdoğan'ın deniz yetki anlaşmaları..." diye vurgulayan konuşmacılar Türkiye'deki muhalefetten umutlu olduklarını dile getiriyorlar.

Şimdi HDP Milletvekilleri Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir süreçte Libya'nın eşkıyalarıyla bu görüşmeye hangi parayla gittiler. Aldıkları hazine yardımının ülkemize kurşun olarak döndüğünü birileri görmeyecek ve susacak. Türkiye aleyhine çevrilen dolapları biz görmeyecek miyiz?