Mehter'e arkasını dönenlerin derdi ne?

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında törene katılan CHP'li grup, mehter çalan çocuklara sırtını dönerek protestoda bulundu. Her ne kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yanlış anlaşılmıştır, öyle bir şey yapmamışlardır." dese de CHP Gaziantep İl Başkanı, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ettik, sırtımızı döndük." diyerek olayı doğrulamış oldu.

Bir kere, her ne sebeple olursa olsun, böyle özel bir günde sahne almış çocukların moralini bozmaya hakları yoktu.

Son derece kaba saba bir davranış. Koca koca adamlara yakışmayan, ahmakça, aptalca hareketler...

Utanmadan çocuklara sırtını dönenlere, bunu protesto sananlara ne diyebilirsin ki? Nasıl bir yerden konuyu anlatabilirsin? Anlatsan fayda eder mi?

Bir vakitler beyaz yakalı önlük giyip AK Parti'yi şikâyete Anıtkabir'e giden CHP'liler vardı; bunlarınki de o hesap.

Bu basit bir şuursuzluk da değil; derinlere işlemiş bir İslam düşmanlığı. Tarihle, vatanla, milletle ve bayrakla sorunlarının temelinde de bu var.

Osmanlı'dan hoşlanmıyorlar. İslam'ı Türklüğe yakıştıramıyorlar. O yüzden İslam'ı atlayıp Anadolu'nun İslam öncesi tarihini sahiplenmeyi tercih ediyorlar. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olmaları da bundan.

Vatan, millet, bayrak... İslam'ın bunlara kattığı manevi kimlikten hoşlanmıyorlar. "Millet" değil "ulus", "vatandaş" değil "yurttaş" diyorlar. Bayrağın üzerinde kalpaklı Atatürk resmi olanını taşıyor, Mehter Marşı'nı sevmiyor ama 10. Yıl Marşı'na bayılıyorlar.

İzmir'in kurtuluşunu Yunan dansı Sirtaki ile kutlayabiliyor, Kurtuluş Savaşı'nı kadınların çarşaftan çıkarılmasıyla sembolleştirebiliyorlar.

Bir taraftan Atatürk milliyetçiliği yapıyorlar, diğer yandan millî benliği güçlendirecek pek çok dinî, tarihî ve kültürel sembolü reddediyorlar.

Herhangi bir CHP teşkilatında rastlayabileceğimiz bu tip, "Cumhuriyet aydını" diye onlarca yıl topluma örnek gösterildi. Toplumun değerleri bu suretle aşağılandı. Bu uğurda darbeler yapıldı. Başörtülü kızlar okullara alınmadı, "ikna odaları"nda aşağılandı.

Dolayısıyla bugün hâlâ beş altı kaba saba adamın aptalca ve ahmakça bir davranışını oturup tartışmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bu basit kabalıkla ezanın Türkçe okunmasından camilere sıra koydurmaya kalkılmasına kadar uzanan bir dizi travmatik hadise var. İşi, çocuklara "karşı devrimci" muamelesi yapmaya kadar vardırabilirler.

Oysa bugün CHP'lilerin protesto ettikleri Mehter Marşı gibi, çocukların yüreklerini millî ve manevi değerlerle dolduracak daha çok şey yapmamız gerekiyor.

Gençlerin aidiyet sorunu yaşadığı, kimliksizleştiği, "dünya vatandaşı" denilerek benliklerinin silikleştirildiği bu çağda; anne babasının evladı, mahallesinin çocuğu, milletinin bir ferdi olabilmeleri için o mehteri dinlemeleri, onunla coşabilmeleri gerekiyor.

Tarihsel ve kültürel semboller; hafızayı diri tutan, aidiyeti güçlendiren kimlik unsurlarıdır. Mehter Marşı gibi dünyanın en eski ordu marşlarından birine sahip olmakla övüneceğine onu tehdit olarak görmek, en basit ifadeyle vizyonsuzluktur, cahilliktir.

Osmanlı padişahlarının Avrupa'ya cariye almak için sefere gittiğini söyleyen belediye başkanlarının olduğu bir partide, il başkanlarının Mehter Marşı çalan çocuklara sırtını dönmesi de normaldir.