Mesnetsiz vaatler

Fenerbahçe'de kongre öncesi adaylar listelerini Yüksek Divan Başkanlığı'na verdi. Listelerde bulunan isimler üzerinden kongre üyeleri seçimlerini yapacak. Basın toplantıları ve neden seçilmeleri gerektiği ile ilgili her iki aday da iddialarını ortaya koymaya başladı.

Aziz Yıldırım ve arkadaşları çocukların tekrar Fenerbahçeli olması, kavga değil barış ile yol alınması gerektiğini ve hızlıca şampiyon olma hedeflerini ortaya koydu.

Dün basın toplantısı yaparak Fenerbahçe üyelerine kendisini seçmeleri için yönetimini tanıtan ve gündeme dair bilgilendirme yapan Ali Koç birçok konuya değindi. Kimine göre tatmin edici, kimine göre ise sanki 6 yıl başkanlık yapmamış, yeni aday olmuş biri gibiydi.

Ali Koç'un basın toplantısı yapacağı kürsüde yazanlar ise oldukça ilginç bir o kadar da düşündürücüydü aslında;

"Yapamadıklarım yapacaklarımın teminatıdır" yazsa tam otururdu sanki.

-Geleceğimiz için:

6 yılda sadece bir Türkiye kupası, onlarca kaybedilmiş üstünlük ve çakılmış bir tek çivi bile yokken!

* Şampiyonluk için:

6'da şimdilik 0 çekilmişken!

* Zaferlerimiz için:

Kazanılmış bir tek zafer, bir tek girilmiş kavgada üstünlük elde edilmemişken!

* Evlatlarımız için:

Geçmiş geleceğin aynasıdır aslında. Icardi ile birçok çocuk Galatasaraylı olmuşken! Evlatlara sürekli borç, adı konmamış hayali düşman sunulurken!

* Hedeflerimiz için:

2018 yılında seçim öncesinde koyulan hiçbir hedefe ulaşılmamışken... Gelecekteki 3 yıllık başkanlığa şampiyonluk sözü bile verilmezken?

Ali Koç'un sloganlarına bakınca 2018'e sanki geri dönüldü. İlk kez aday oluyormuş, 6 yıl kulübü hiç kendi yönetmemiş gibi şikâyet etti. Şikâyet ettiklerini düzeltmek için 2018'de aday olduğunu unutmuş gibiydi.

2 döneminde de ibra edildiği halde serzenişte bulunduğu her konuyu yine şikâyet/dert olarak tekrar gündeme taşıdı.

Belli ki Ali Koç mevcut sorunların çözümü için 2018'de seçildiğini unutmuş. Sanki başka birinden bahsediyormuş gibi konuşuyor.

Basın toplantısını izlerken bir saniyeliğine yorgunluktan gözümü kapamıştım ve duyduklarımla kendimi 2018 seçimlerinde sandım. Yine her şeyden yakınan, mali sıkıntılardan ve bu sıkıntıları bırakanlardan dem vuran bir Ali Koç vardı sahnede.

Oysaki Fenerbahçe kongre üyeleri şikâyet ettiği her konuyu halletsin diye seçmişti kendisini!

SEN SÜRÜYORSUN YA

Sosyal medya kullanıcıları bahsedeceğim fotoğrafı muhtemelen görmüşlerdir. Direksiyonda arabayı deli gibi süren şoför yanındakine "Durdur arabayı!" diye bağırıyor.

Yan koltuktakinin cevabı ise kahkaha tufanı:

"Sen sürüyorsun ya!"

Bizimki de o hesap.

Sorunların 6 yılda hiç değişmediği, değiştirilemediği bir film şeridi gibi gözümün önünden aktı.

Koç bir ara "göğüs reklamı yoktu" dedi! 3 Temmuz'u unutmuş, yaşanan travmaları, saldırıları yok saymış! O vakit sormazlar mı, "Forma sponsoru yoktu o dönem yönetimde de değildin neden şirketlerinden vermedin?" diye.

Yoksa Fenerbahçeliliğiniz başkanlığınızla mı başladı?

Ali Koç, "Fenerbahçe'yi kendi malı gibi gören bir yönetimden kurtulmak için bu yola çıktık! Bu anlayışın yeniden kulübe dönmemesi için aday oldum" deyiverdi.

Fenerbahçe'yi kendi malı yapmakla suçladı rakibini. Gelinen noktada maalesef Fenerbahçe'yi kendine muhtaç edecek konuma getiren de aslında bizzat kendisi. Ama unuttuğu veya bilmediği ve hala öğrenemediği bir şey var ki Fenerbahçe camiasını kimsenin parası ile terbiye edemeyeceği gerçeği!

Fenerbahçe taraftarı her an her şeyden şikâyet eden başkan istemiyor. Sorunlar halihazırda vardı ve kongre üyeleri bunların tespiti, çözümü ve mücadelesi için sizi seçmişti. Bunu unuttunuz sanırım.

Ali Koç her şeyi sanki dün iş başı yapıyor gibi anlattı!

Koç "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunlardan bir tanesi de kendisi" deyiverdi birdenbire!

Dış güçler ile en ağır biçimde uğraşan Aziz Yıldırım ve yol arkadaşlarıydı oysaki. Kongre üyeleri de Yıldırım'ı bu güçle mücadele edeceğini düşündüğü için tekrar istiyor. Ali Bey ne dediğinin farkında değil herhalde. 1 yıl cezaevinde yatmış, ağır bedeller ödemiş, Fenerbahçe'yi baştan aşağı inşa etmiş, Forbes dergisine kapak yaptırmış, kulübü 1 milyar dolar piyasa değerine çıkarmışken bu sözleri hiç mi hiç hak etmiyor. Kongre kazanmanın da bir yolu var ama Ali Koç'un yolu yol değil.

6 yılı başarısız geçmiş bir başkanın faturayı farklı kitlelere, kişilere kesmesi, hele efsane başkana ihale etmesi hiç hoş durmadı. Hep bir problem anlatan, çözüm üretmeyen bir anlatım ile sahne alıyor Ali Koç.

"6 yılda yapamadım, yine yapamayayım bana verin" diyor neredeyse. Bir türlü kendisine neden oy vermeleri gerektiğini (şampiyonluk sözü bile veremeden) açıkça dile getiremiyor. Koç'un serzenişlerini herkes biliyor, para pul işini herkes gördü, defalarca dinledi. Bilinmedik, hayret edilecek yeni bir malzeme değil.

6 yıl geride kaldı.

2018'de Fenerbahçe 'yenmesin' diye mutlu olmak istendi, ki aynı suçlamayı Aziz Yıldırım'a yaptı Ali Koç.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözü, bu açıklamaya tam olarak oturuyor aslında.

Öyle başarılı bir dönem geçirdiğini söylüyordu ki Ali Koç 500 bin forma ve oyuncu satışlarından elde edilen girdilerden bahsederken, camiasına "sevinelim mi üzülelim mi?" dedirtti. Bu kadar gelire rağmen borcun azalmaması, aksine artması, "İyi ki parası var da koyuyor, yoksa kulüp 6 yıldaki bu yönetim tarzı ile batarmış" dedirtti kısaca.

Ali Koç: 'Ben olduğum sürece şampiyon olamayız' sözü teslimiyet değil, bir tespit ve bir isyandı. Öyle olsa şampiyonluğa çoktan havlu atardık, dedikten bir iki cümle sonrasında da "Hala ne haksızlıklar oluyor" tespitinde bulundu. Neresinden bakarsanız bakın tutarsız bir cümle. Başı sonu anlamsız...

Aslında tespit gibi tespit ama anlayana!

Güçlü kadro kurunca sistem arıza vermiş!

"Daha önce neden güçlü kadro kurmadın?" demezler mi sayın başkan? Demek ki biz ve biz gibilerin dediği gibi iyi takım kurulunca oluyormuş. İyi ve güçlü bir yönetim kurulunca oluyormuş.

Güçlüye çomak sokulamıyormuş!

Kaybetmeyi bu kadar güzel pazarlayan pek bulunmaz futbol piyasasında. -mış gibi yapmak için harcanan çaba gerçekten iş yapmak için harcansa netice bambaşka olabilirdi.

Ali Koç seçilmesi durumunda '9' kontenjanı olan Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üye sayısını 15 kişiye çıkaracağını da açıkladı. Zamanında müteahhitlerin onlarca kişiye sattıkları bir daire gibi Koç da belli ki yönetim listesini herkese açmış, sonrasında da sözünü tutmayınca yönetici adaylarını, kıramadıklarını Futbol A.Ş.'ye kaydırmaya çalışmış! Kabul eden olmuş, etmeyen dışarda kalmış kısaca...

Kongreye 15 gün kala yönetim listeleri ve açıklamalar yarışacak. Kazanan kaybedene ilelebet muhalefet yapacak gibi duruyor. Bakalım neler yaşayacağız?

Son olarak Türkiye Kupası finalinde nefes kesen 90 dakikada kupayı kazanan Beşiktaş, çok zor geçen bir sezonu kupayla taçlandırmasını bildi.