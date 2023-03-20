Millet değil linç ittifakı

Amiyane tâbirle "Psikopata bağladılar"!

Kendi içlerinde bile aykırı hiçbir şey duymak istemiyorlar. Oluşturdukları baskıcı ortamdan bünyelerindeki gazeteciler, araştırmacılar bile rahatsız. "Konuşmaya korkuyoruz. AKP'den görmediğimiz baskıyı kendi tarafımızdan görüyoruz" diyorlar.

Kitlesine 2500 TL'ye kitap satabilen Yılmaz Özdil'i bile susturdular. Niye? Masayı terk ettiğinde Meral Akşener'i haklı bulduğu için. Kurucusu olduğu Sözcü TV'nin başında 3 gün duramadı. Ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmak zorunda bırakıldı.

CHP'li anket şirketi Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici katıldığı televizyon programında, "Sayın Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in önünde görüyorum." demesiyle aynı güruh bu sefer ona hücum etti. Sadece yaptığı anketlerin neticesini söyleyen Murat Gezici saldırıların ardından katıldığı Sözcü TV'de şu sözlerle hem bir itirafta bulundu hem de zombileşen kitlenin kalbine kor ateşi düşürdü: "Halk TV de duysun, Erdoğan ilk turda Kılıçdaroğlu'dan daha fazla oy alacak. Ben muhalefetten korkuyorum, 20 yıldır Erdoğan gelip bizi tehdit etmedi, balyozla kafamıza vurmadı."

CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'nin bir zamanlar Genel Yayın Yönetmeni olan Şaban Sevinç iki gün önce sosyal medya hesabından, içlerinde bulundukları korku ve terör ortamına şu ifadelerle isyan etti: "Bizim muhalefet mahallesinde infaz cinneti yaşanıyor. İftira mangaları oluşmuş. Yazık, akıl nerede!"

Kör düşmanlığın olduğu yerde akıl aramak beyhudedir.

Meral Akşener masayı terk ettiğinde hakkında neler demiştiler. Ne iftiralar atmışlardı. Artık nasıl ikna ettilerse, Akşener istemese de masaya döndü. Dönmesine döndü ama Akşener uğradığı linçi unutamıyor. Her katıldığı televizyon programında Akşener lafı linçe getirip "Seçim sonuna kadar kırgınlıklarımı dolaba kitledim." diyerek hesaplaşmanın seçim sonrası olacağını işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından kısır masasının küçük kıyameti kopacak!

Şimdiki hedefleri ise Muharrem İnce. İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyorlar. Çok demokratik ve özgürlükçü olduklarından herkese müdahale etme hakkını kendilerinde bulabiliyorlar. Akşener hakkında söylediklerini şimdi de Muharrem İnce hakkında söylüyorlar. "Sarayın adamı" diyerek İnce'yi hain ilan ettiler.

İnce, kendi tanımlamasıyla paranoyak olan malum güruha oyları bölmediğini, gerekirse Kılıçdaroğlu lehine çekileceğini söylüyor ama duyacak kulak nerede? Ne kulak var ne göz. Kendilerini bitirdiklerini görmüyorlar. Teşbihte hata olmaz, kendi kendini yiyen canlı türlerinden bir farkları kalmadı.

"Bunların yöneteceği Türkiye nasıl bir Türkiye olacak" diye merak edenlere bu yazıda apaçık deliller var. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan iktidarında özgürce yaşayan muhalifler son 1 aydır kendi cenahında linçe maruz kalıyorlar. Ve henüz ellerinde iktidar da yok.

Evet, görenedir görene, köre nedir köre ne!..