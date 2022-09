Millet İttifakı'nda ‘Çatı Aday' değil ‘Çatal Aday' formülü

6'lı masa ortak adaya karar verebilmiş değil. Fakat CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yine aynı partinin rozetini taşıyan muhtemel iki aday için lobi çalışmaları yapılıyorsa da bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu etkilemeyecek. Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun 2023'de Cumhurbaşkanı adayı olarak sahaya çıkacak. Peki, kendi ismini tartıştıran Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ne olacak? Arz edelim...

İmamoğlu, bugünlerde gerek kendi medyasını dizayn ederek gerekse kendi PR'ını yükselterek yarışta 'ben de varım' diyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştiği anda, tüm gücünü oraya seferber edecek. Mansur Yavaş için ise bunu söylemek zor. Zira o her ne pahasına olursa olsun aday olmaya çalışıyor. Ortak aday olabilmek için İYİ Parti içindeki baskı gruplarını harekete geçirip, her unutulduğu anda yeniden adını dolaşıma sokturuyor. Meral Akşener, partinin milliyetçi kanattan gelen önemli isimlerini pasif konuma çekti biliyorsunuz. Musavat Dervişoğlu TBMM'de, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun ise gücü yok. Ama zaman zaman sinir uçlarına dokunan çıkışlar yapıldığında bu isimler yeniden sahneye çıkıyor. Ve her seferinde yeniden Mansur Yavaş'ın adı yükseltiliyor.

Peki, bu halde bu masa 2023'e nasıl gidecek? Söyleyelim; gitmeyecek. Ortaklık bozulacak. Her parti kendi adayını çıkaracak. İYİ Parti adına Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte adaylığını açıklayacak. İşte o zaman Kılıçdaroğlu bir yandan Erdoğan'a karşı yarışı kazanmaya çalışırken bir yandan da Mansur Yavaş'a karşı mücadele verecek. O yarışın galibini şimdiden ilan etmek güç. Bir taraf milliyetçi oyları konsolide edebileceğini düşünüyor bir taraf ise HDP seçmeninden oy alabileceğine inanıyor. Çatı aday yerine Çatal aday formülü işte tam da bu. Ön seçimi bizzat sandıkta yapacak yani Millet İttifakı.

Bu yazdıklarım bugünkü tablonun özeti. Elbette yarın bambaşka gelişmeler olur. O zaman bir daha değişir manzara. Ama şimdilik bu cephede durum budur...