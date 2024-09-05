Mısır'la ikinci zirve

Daha önce bu köşede Mısır'la yeni bir döneme girildiğini müjdelemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yaşanan derin kriz aşılmıştı.

Dün Sisi'yle kavgalıydınız bugün ne oldu diyenler küresel gelişmeleri okumadıkları gibi bölgede yaşanan krizleri de anlayamıyorlar. Ülkelerin çıkarları ve gelecek projeksiyonları dönem dönem değişiklik göstermekte.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon potansiyeli, küresel ticaret koridor savaşları, Suriye, Ukrayna ve Gazze süreçleri iki başkenti misyonları gereği bir araya getirdi. Bölgenin iki önemli aktörünün yeni bir paradigma inşa etmek zorunda oldukları görmezden gelinemez.

Bugün iki devlet arasındaki ilişkilere yeni bir boyut getirecek bir gelişme yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara ziyareti ilişkileri güçlendirme yolunda önemli bir adım oldu.

Yapılan görüşmede başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. İki devlet arasındaki ortak istişarelerde bulunulacağının altı çizildi.

Bu ortak istişarelerin ilk ürünü de Şubat ayındaki görüşmede alınan karar doğrultusunda yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ilk toplantısının yapılması oldu.

Toplantıda ekonomi, ticaret, çevre, güvenlik, diplomasi ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda iki devlet arasındaki ilişkilerin ilerletileceği vurgulandı.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiri bölge ülkelerine yönelik yapıcı iş birliği planlamalarına yer verilmesi nedeniyle özellikle dikkat çekici bir içeriğe sahip.

Bekleneceği üzere Gazze'deki insani duruma yönelik çabaları desteklemek için iki devlet arasındaki eşgüdüm ve iş birliği düzeyini daha da güçlendirmesine yönelik mesajlar verildi. Gazze'nin yanı sıra Irak, Libya, Afrika Boynuzu, Sudan'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için iki devlete de önemli görevler düştüğü vurgulandı.

Bildiride ilgi çeken diğer bir husus her iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki mevcut potansiyeli artırmaya yönelik girişimlerde bulunulacağını taahhüt etmesi. Ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflenmesi, bu doğrultuda da yatırım ortamlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacağının belirtilmesi tarafların küresel ekonomik krizleri aşma yolunda uzun süreli iş birliği planlaması içerisinde olduğunu gösteriyor.

Dahası, ekonomik projelerde bölgedeki diğer ülkelere iş birliği fırsatlarının tanınacağına işaret edilmesi iki devlet arasındaki ortaklıkların bölgesel bir genişleme yaşayacağına işaret ediyor.

2025 yılı Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı olacak. O zaman da ifade etmiştik. Jeopolitik değişimler, bölgedeki enerji kaynakları ve ticarete yönelik hareketlilik, küresel ekonomik riskler Türkiye ve Mısır'ın ilişkilerinin iş birliği temelli istikrarlı adımlar atmasını gerekli kılıyor.

Sisi'nin Ankara ziyaretiyle Türkiye ile Mısır arasında içerisinde iletişim, bilgi teknolojileri, tarım, sağlık, kültür ve turizm, maliye, endüstri, rekabet politikaları, ulaştırma başlıkları da dahil olmak üzere 17 anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalar Türkiye ve Mısır'ın iş birliği temelli ve bölgesel dengeleri göz önünde bulunduran stratejik ortaklıklarını daha da geliştirmek için somut adımlar atmaya hazır olduklarını kanıtladı.