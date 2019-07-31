MİT ve TSK’nın büyük başarısı

Bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen mücadelede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ortaklaşa kazandıkları başarılar, milletimizin gönlüne inşirah veriyor.

Hemen iki büyük başarıyı hatırlatayım.

Erbil’de diplomatımız Osman Köse, PKK’lı terörist Mazlum Dağ tarafından şehit edildi.

MİT, Erbil’de Mazlum Dağ’ı yakaladı. Suikastla ilgisi tespit edilen bir PKK'lı terörist takibe alındı. Havadan İHA'larla, karadan da adım adım takip edildi. Araç yerleşim birimlerinden uzaklaştıktan sonra vuruldu. Terörist korumalarıyla birlikte imha edildi.

Suikastın planlama aşamasında yer alan ikinci PKK'lı da tespit edildi. O da Dohuk kırsalında seyir hâlindeyken kıstırıldı. Korumalarıyla birlikte öldürüldü.

Erbil saldırısını azmettirdiği öğrenilen PKK’lı terörist Erdoğan Ünal da birkaç gün sonra Kandil’de MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Biz böylesine, anlık istihbaratları değerlendirerek yapılan etkili operasyon haberlerini bugüne kadar İsrail, ABD, İngiliz, Alman istihbarat örgütleriyle ilgili alırdık.

15 Temmuz FETÖ ihanet girişimine rağmen şimdi yepyeni, bambaşka güçlü, ileri teknoloji sahibi kurumlarımız var.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra bu iki kurumun nasıl ele geçirildiğini, nasıl zaafa uğratıldığı üzülerek gördük. Şerefli üniformalar kirletilmiş, devletin güzide makamları, kendini “Mehdi” zanneden bir Amerikan taşeronunun bendesi “mahrem imam” denilen zavallılar tarafından kontrol altına alınmış, binlerce yıllık ordu geleneği tarumar edilmiş. Milletin gözbebeği kurumları arasında güvensizlik duvarları örülmüş…

Meğer ne büyük tehlike atlatmışız.

Vatanın bölünmesine yönelik PKK terörü azdırılırken, bir yandan devletin eli kolu tutulmuş, gözü kulağı bağlanmış.

Kolay değil, böylesine zaafa düşürülmüş iki bünyeyi ayağa kaldırmak, milli bünye ile hemhal etmek, millet idealleri istikametinde tahkim etmek, onları koordine etmek, kardeş hale getirmek ve millete yeniden ümit aşılamak…

Gelinen nokta tabii milletimizi sevindirirken, millet düşmanlarını rahatsız ediyor.

Dikkat ediniz belli çevreler arada bir bahaneler bularak MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a, TSK’nın mevcut komuta kademesine yönelik yalanlarla, dedikodularla, kirli propaganda ile algı operasyonları yapıyor.

Bugün PKK’ya karşı içerde, Kuzey Irak’ta ve Suriye’de eskisi ile kıyaslanmayacak etkili bir mücadele veriliyorsa, sahadaki isimsiz ağzı dualı MİT mensubu kahramanlar sayesindedir.

Bugün son 3 ayda 24’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirilmiş, lider kadroda yer alan 24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’si turuncu listede ve 14’ü gri listede yer alıyorsa, kahraman askerlerimiz, emniyet güçlerimiz, korucularımız sayesindedir.

Bugün 177 terörist düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hale getirilmişse, bu destan kahraman subaylarımız, Genelkurmay Karargâhımız sayesinde yazılıyor…

Bir yandan devletimizin gücü iki güzide kurumun tarihine, milletine layık şekilde artarken, bu yükselme ve diriliş mutlaka siyasete ve milli bünyeye de yansıyacaktır.

Bugün PKK terörünün siyasi destekçisi HDP’dir.

Maalesef sırf seçim hesapları yüzünden HDP ile ittifak yapan CHP ve İYİ Parti, ağır vebal altındadır.

MİT’in ve TSK’nın PKK terörü ile mücadelesindeki başarısı, siyaseten yanlış yapanları giderek köşeye sıkıştıracaktır…