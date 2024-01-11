MİT'in 97. yılında tarihî mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Millî İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde tarihî mesajlar verdi.

1. MİT nefes aldırmıyor

MİT, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkânlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosu, inlerinden çıkamaz hale geldi. Artık MİT bunların ayak takımları ile uğraşmıyor, lider kadrosunu yok etme gayretinde.

DAEŞ'inden FETÖ'süne, PKK'sından DHKP-C'sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride, ister dışarıda olsunlar. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Bilhassa 15 Temmuz Gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti, belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına bırakmaz.

2. Mossad'a operasyon

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'a yönelik düzenlenen operasyonla ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. İsrail şaşkın, durun bu daha ilk adım. Türkiye'yi tanımaya mahkûmsunuz.

3. MİT'in sivilleşmesi

İlk kez rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi, bizim dönemimizde daha da hız kazandı. MİT sivilleştikçe asli görevini icra etmeye başladı. Vesayet dönemleri, devletin omurgasını oluşturan kurumlara da zarar verdi. Bu dönemlerde teşkilatın vaktini nelere harcadığını hepimiz iyi biliyoruz. İnşallah benzer enerjinin harcanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri, ülkemizin ve dünyanın gerçekleriyle son derece uyumludur. Önümüzdeki dönemde teşkilatın personel kapasitesini Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu yansıtır vaziyette daha da güçlendireceğiz.

4. Dış istihbarat

MİT'in, bölgemizdeki gerilimlerin düşürülmesinde yürüttüğü istihbarat diplomasisini de takdirle karşılıyoruz.

Dış istihbarat alanında teşkilatımız; diğer ülkelerin terörle mücadelesine katkı sağlamaktan, arabuluculuktan, esir takasına kadar pek çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Siber saldırıların engellenmesi konusunda MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz.

5. Gizli kahramanlar

MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine ve vatanperverliklerine değil; aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, entelektüel birikimlerine, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettim. Devleti için gerektiğinde hiç düşünmeden seve seve canını verecek nice kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. Dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatımızın gizli kahramanlarının nasıl büyük bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin diyorum.

6. Artık Türkiye ekseni var

Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi 'başkaları ne der' kaygısıyla hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz.

Kimin ne dediğine bakmadan bunu yapma peşindeyiz. Ülkemizin çıkarlarını gerek diplomasi gerek askeri olarak savunuyoruz. Harekâtlarımız bunun örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması, bunlardan biridir. Ege'den Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e kadar Mavi Vatan'ı korumak için ortaya koyduğumuz irade bunlardan biridir.

Ülkemizin elde ettiği kazanımlar tesadüfi olmadı. Başta MİT olmak üzere ordumuzun ve hariciyemizin alın ve yürek teri vardır. Tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.