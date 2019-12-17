Mobbing öldürüyor

Bir süredir öğretmen, akademisyen, üniformalı mesleklerde çalışan, sağlık çalışanı gibi iyi eğitimlilerin mobbing sonucu yaşamlarını yitirmeleri basında da yer alıyor. Mobbing kamuda ve özel sektörde yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Aslında konu toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor. Mobbing mağduru yapılan psikolojik baskı sonucunda mağdur sorunlarını işine, iş arkadaşlarına, ailesine yansıtıyor. Belki şiddeti arttığında, kesinlikle yanlış olmasına rağmen bir çıkış yolu olarak intiharı seçiyor.

Genel olarak bakıldığında psikolojik taciz, işyerinde veya işle ilgili olarak bir kişiye yönelik olarak onunu onurunu zedeleyici, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya rencide edici bir ortam yaratan, yinelenen ve hukuka aykırı fiil olarak tanımlanabilir. Bir davranışın psikolojik taciz olarak nitelenebilmesi için o davranışın en azından belirli bir süreden beri devam etmesi, tekrarlanması, bir başka deyişle sistematik olması gerekir.

İlk defa 6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. maddesi ile işçinin kişiliğini koruma borcu düzenlenmiş ve işverenler, işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur.

Araştırmalara göre, mobbingin sigara, alkol, uyuşturucu ve antidepresan kullanımında etkisi çok fazla. Ayrıca, mobbinge bağlı olarak kalp, şeker/diyabet, kanser gibi sağlık sorunu yaşayan çok kişi olduğu biliniyor.

Mobbing işyerinde çalışanların bir başka kişiye ve/veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz etmesidir.

İŞÇİYE İSTİFA BASKISI

Mobbing genellikle işverenler tarafından, İş Kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak için işçiyi istifaya zorlamak şeklinde sistematik olarak uygulanmakta ve bu süreçte mobbinge maruz kalan işçi çoğu zaman psikolojik açıdan ciddi zararlar görmektedir.

Kitleleri mobbinge iten başlıca unsurları da; iş hukuku açısından ilk olarak işçinin işyerinden kendi rızasıyla istifa ederek ayrılmasının sağlanması olarak açıklayabiliriz.

Diğer nedenleri de, yönetimin mükemmellik arayışı, etik değerlerin kaybolması, örgüt yapısındaki değişiklikler duygusal zekadan yoksunluk vs. olarak sıralayabiliriz.

Uzun süre bu tür davranışlara maruz kalan kurbanların gelebileceği son aşama, istifa ederek işten ayrılmak ve ekonomik olarak zarar görmek değildir. Fiziksel ve ruhsal olarak da zarar görmek olasıdır.

MOBBİNGİN ÖZELLİKLERİ

Mobbing, bir anlık davranıştan ziyade sistematik taciz şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mobbinge maruz kalan kişiler gördükleri zararın büyüklüğü ve etkisiyle, işlerini yapamaz duruma gelmektedirler. Mobbingin en belirgin özellikleri;

-Kasten uygulanması,

-Sistemli bir biçimde tekrar etmesi,

-Belli süre devam etmesi,

-Çalışanı yıldırıp uzaklaştırmayı amaçlaması şeklinde sıralanabilir.

Mobbing, bir insanlık suçudur. Mobbing konusunda hem kamu ve hem de özel sektörde eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Çoğu zaman mobbing uygulayıcısı da yaptığının mobbing olduğunun farkında değildir.