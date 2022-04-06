Muhalefetün Pert

Beyin, kovuğuna en ufak hakikat kırıntısı girince yabancı cisim olarak algılayıp alarm veriyor. Kimlerin beyninden bahsediyorum sizce. Yalancı cisimlere müptela olanların beyninden tabii. En ufak bir hakikat, bunları ramazan davulcusunun elindeki tokmak gibi havaya dikiyor. Hakikatten korkan insan sadece uydurduğu yalanların cesurudur.

Cemil Meriç'in dediği gibi bu tarih mührü sökülmemiş bir hazine. Hüccetim şahit olduklarımızdan çok daha öte. Hazine sandığı ortada bu sandığa aşina olanların aşamayacağı sandık yok. Kuyruğuna teneke bağlayıp bunu rütbeden sayanların buyruğu toz torbası.

İktidarın muhalefeti CHP değil ekonomi. Bunu görmek, bunu bizden daha iyi gören devletin çözüm yolu bulacağına inanmanın kız kardeşi. İnanıyoruz. Kız kardeşi diyorum çünkü kardeşlik kavgayı bilenlerin lakin o kavganın biteceğine inananların muhteşem bir zırhıdır. İyi niyet de iyi evlat gibi sen güzel beslersen o seni büyütür.

Kendi seçmeninin bile karikatür baloncuğu olarak gördüğü CHP hiç kimsenin takmadığı, vitrinde dursa bile dönüp bakmadığı, ağzına kadar dolu olsa bile kimsenin yutmadığı ucuz lokma. Temcid Pilavının tarifi bile bunların siyasetinden daha fazla enerji veriyor düşünün.

Düşünün o kadar sefalet içindeler ki gişede işkembesi deşilmiş oyunculuklarına bakılmayan artistlerini toplayıp rezaletlerine twitter avukatı yaptılar. Vizyonları adam satmaca oynadıkları halay çemberinden ibaret adını da Altılı masa koymuşlar. Macaristan'daki altılı masanın garabetini görünce masayı katlanabilir hale getirip bari bir taburelik kazancımız olsun diye de en Yavuzlarını harcıyorlar.

Sonra şöyle bir haberle uyanıyoruz " Kılıçdaroğlu pek tabii bizim adayımız". Haydaa rezalet çok ama koş sevim diyecek sevim de kalmadı o derece. Bize hava hoş, koş sevim koş. Birbirlerini yiyip afiyet olsun diyen acizler muhalefetinin başka hiçbir yerde bulunamayacağı gerçeğiyle övünse miydik?

Ne olmuş ya bir küçük uçak yapmış diyerek ağzıyla burnunu silen seyyar kişiliklerin hıncı, hasedi, kiri, pası umurumuzda yaprak kıpırdatmıyor bilesiniz.

Muhalefetin depresyonda olanı da hiç çekilmiyor azizim. Saldırdıkça salıyorlar en karbonlusundan yalanlarını.