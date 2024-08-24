İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Cüneyd Altıparmak
Tüm Yazıları
Dinle

Muhalif olmak, küfür etme hakkı verir mi?

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Benzerini defalarca yaşadığımız bir olayla beraber, aynı konuları konuşmaya devam ediyoruz maalesef... Konuştuklarımız son dönemde hep "hukuk" alanında kaldı! Hatta "tutuklama haklı mı – haksız mı?" boyutundan öteye geçemedi! Bu kadar sığ bir alanda meseleye bakınca "esas önemli olanları" ıskaladığımızı düşünüyorum, bir hukukçu olarak!

MUTABAKAT DİLİ

Toplumsal mutabakatı birbirimize hakaret ederek, aşağılayarak mı kuracağız? Nereden başlayacağız bilemiyorum ama özellikle son dönemde "küfür etmenin" hoş görülmesinin bir grubun baskın kanaati olduğunu görüyorum. Ama bu bakış açısı iki temel hususu ıskalıyor...

MESELENİN TEMEL NOKTASI

Birincisi şöyle. Kendimiz için önemli olan ilkelere ve şahsiyetlere karşı "fütursuz sözlere" ne kadar tahammül edebiliriz? İkincisi ise şu. Bir çok milletten insanın, dünya görüşünün ve dini yaşantının bir arada olduğu bir coğrafyayı konuşurken "Finlandiya" ve "İsveç" gibi toplumlardan örnek getirmenin "rasyonel" bir sonucu olabilir mi?

AĞIR ELEŞTİRİ KAVGA NEDENİ!

Küfür, eleştirmek için kullanılabilecek bir enstrüman olacaksa, suç olmaktan çıkaralım. Ama "Cumhurbaşkanına hakaret suç olmasın" diyenlerin neredeyse hepsi neden sosyal medyada kendisine hakaret edilince soluğu adliyede alıyor?

Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Hukukun hakaret olarak görmediği, Yargıtay'ın "ağır eleştiri" olarak kabul ettiği sözler, "kavga" çıkaracak düzeyde... Bu ayrımı ve toplumsal durumu görmek zorundayız.

AŞAĞILAMADAN KONUŞMAK MÜMKÜN!

Dilruba Kayserilioğlu'nun konuşmasını dinledim. "Müzmin muhalefet replikleri", "klişe iddialar" ile başlıyor. Konuşmanın bir kısmında "ülkeyi ahıra çevirdi" diyor, Cumhurbaşkanımız için. Bu eylemin karşılığının ne olduğunu "hukukçular" bilir. Hadi buna ağır eleştiri(!) diyelim bir an için. Cumhurbaşkanına hakaret kısmı, depremin öncüsü gibi. Hızını alamıyor. Daha büyük bir kırılma noktası doğuyor birden. Konuşmanın koptuğu yani tartışmasız biçimde suça evirildiği nokta ise "destekleyenlere" diyerek başladığı ifadeden sonra.

APTALLAR, SALAKLAR...

AK Parti'ye, oy verenlere aptal, salak, tapınma vb. ifadeleri yöneltiyor. Bu aşağılama suçu. Birçok örnek var bu konuda. Peki buradaki tek sorun bu kişinin tutuklanması mı? Bir kişi de "Dilruba Kayserilioğlu'nun sözleri hatalıdır böyle bir şey kabul edilemez" demiyor. Bence üzülmemiz gereken durum bu. Tutuklama tedbirinin orantısızlığı üzerinden hukuki bir değerlendirme yapabilirim. Orantılı görünmüyor ama tek mesele bu mu!? Ya da ters bir soru soralım: "Tutuklama olmasa ne küfürler işiteceğiz ne sözler duyacağız?"

DUYMAYA HAZIR MISINIZ?

Pek tabi "salt hukuki" açıdan bakarsak bu eylem, netice cezası göz önüne alınınca tutuklama tedbiri ağır uygulanmış olabilir. Diğer tedbirler uygulanabilirdi. Bu şerhi düşmekle beraber bu aşağılamanın toplumun fay hatlarına nüfuz edeceğini de düşünmek gerekiyor. Karşı kitle "bunca hakaret etti, bize ve halen devam ediyor!" şeklinde düşünmeye başlarsa ne olacak? Bunun için bir karar vermemiz gerekiyor: Ya tüm setleri kaldırıp "herkes serbest" diyeceğiz. Ya da kendimize çeki düzen vereceğiz.

ŞİDDET ve KÜFÜR AYNI ŞEY...

Mecliste yaşanan menfur olayda olduğu gibi ne olursa olsun konuşmacıya gösterilen tavır kabul edilemez. Ancak Şık'ın dilinin Alpay'ın yaptığından daha hafif olduğu söylenebilir mi? Karar verelim ya "küfür" dili ve onun doğuracağı şiddet ile birlikte mücadele edeceğiz, ya da meydanı serbest bırakacağız güçlü olan kazansın diyeceğiz.

HERKESE SORUYORUM!

Birilerinin ahlaksızlığından, fikir yoksunluğundan, nefret yükünden kaynaklanan küfür etme hezeyanlarını "muhalefet etmek" niyetiyle mazur mu görelim? Öyleyse bunun ölçütünü nasıl koyacağız? Seküler -Laik, Kemalist, Liberal - Sol muhalefet kendi değerlerine küfredilmesini de aynı özgürlük içinde kabul edecekler mi? Yoksa toplumsal bir mutabakatla küfür etme ahlaksızlığını, karakter yoksunluğunu tamamen reddedecek miyiz?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.