Muharrem İnce kimleri kızdırdı?

Muharrem İnce'nin 2018 seçiminde yaşadıkları ibretliktir. CHP'nin adayı olarak sahada gece gündüz çalışan İnce'ye, genel merkez yeterince destek vermedi. O meşhur seçim akşamı ise parti örgütü CB Adayı İnce'ye ciddi bir veri ulaştıramamıştı.

Muharrem İnce'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesini ve halkı sokağa çağırmasını isteyen CHP yöneticileri sokakta kargaşa istiyordu.

Oturduğu koltuktan siyaseti dizayn etmeye çalışanlar var. Koca koca adamlar, kadınlar 40 yıllık siyasetçi Muharrem İnce'ye, "Sen aday olamazsın, inat etme bırak çekil" diyorlar.

Doğma büyüme CHP'li Muharrem İnce, partisinden ayrılarak Memleket Partisi'ni kurdu yeni bir yolculuğa çıktı.

Adaylık sürecinde hayatı zehir ettiler. CHP'li gazeteciler, politikacılar o kadar öfkelendiler ki dur durak yok.

FETÖ harekete geçerek sosyal medya üzerinden saldırıya geçti.

Muharrem İnce siyaset yapmamalı ve Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmemeliydi. Oysa M. İnce başka bir söylem içinde kendi yolunda ilerliyordu.

Fazıl Say'dan Mercan Dede'ye birçok isim de siyasete ayar veriyor ve farklılıkları reddediyordu. Demokrasi adına demokrasiyi yok ediyorlar farklı sesleri boğmaya çalışıyorlar.

Tek adam ve tek parti dönemlerini andıran bu çıkışlar başka bir yere evrildi. M. İnce'yi montajlarla itibarsızlaştıracak görüntüler elde eden FETÖ tetikçileri servise başladılar.

Bu yaşananlar bizi geçmişe götürdü. Deni Baykal'a yapılan kaset şantajı ve MHP'li vekillere kurulan tuzaklar siyasete yön vermek isteyenlerin ne denli tehlikeli olduklarını hatırlattı.

Türk siyasetine bu denli organize bir saldırı en son ne zaman yapılmıştı ayrı bir bahis ancak Batı'daki dergi ve gazetelerin manşetleri Türkiye'nin rotasına müdahale etmek için titizlikle hazırlanıyordu.

Muharrem İnce'nin Libya, Karabağ hassasiyeti, savunma sanayii hakkındaki görüşleri ortada. HDP-PKK çizgisine karşı tavrı net.

Erdoğan liderliğindeki Türk dış politikasını destekleyen ve stratejik ürünlerin geliştirilmesini savunan M. İnce karşısındaki cepheyi kim bilir ne zaman farketti?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun nüfuzu attıkça içinde büyüdüğü partiden onu ayrılmaya iten sebepler nelerdi?

CHP'yi çepeçevre saran bu yeni durum birçok seçmeni rahatsız etmekte. Bugün CHP seçmeninin vereceği karar çok kritik. %25'lik partinin %10'luk HDP'ye teslim edilmesi nasıl izah edilebilir bilinmiyor.

Seçim atmosferinde Muharrem İnce demokrasiyi, özgürlükleri dilinden düşürmeyen muhalif medyada yer bulamadı. Muhalif gazeteciler bu iki isme köşelerinde ve ekranlarında yer vermediler.

Kısacası Muharrem İnce milli duruşunun bedelini ödüyor. İftiralar ve montajlarla yıpratılmak istenen M. İnce, kendisine diş bileyen bloku yakında deşifre edecektir.