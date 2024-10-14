Mühim bir hatırlatma

Cuma günü "Konya'dan Gazze'ye Bir Nefes" programına iştirak etmek için Konya'daydım. Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Konya şubesinin tertip ettiği programda terör devleti İsrail'in yaptıklarından çok bizlerin neler yapması gerektiğini konuştuk. İsrail İsrailliğini yapacak da biz ne yapacağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarında terör devleti İsrail'in ve onu destekleyenlerin hedefinin Türkiye olduğundan bahsediyor. "Gazze'ye Bir Nefes" programı kapsamında daha önce gittiğim Kayseri'de de ve cuma günü gittiğim Konya'da da halk "Madem hedef Türkiye o zaman mücadeleye içeriden başlamalıyız" diyorlar.

"Terör devleti İsrail'le mücadele içeriden başlasın" sözünden kasıt Türkiye'den işgal ordusuna katılmak için İsrail'e gidenler. Mâlûmunuz hem Türk hem de İsrail vatandaşı olanlardan bazıları koşa koşa işgal ordusuna gittiler. Çoluk çocuk Filistinlileri katlederlerken görüntüler paylaşma cüretinde bulundular. Türkiye'de tepkiler büyüyünce görüntü paylaşmayı bıraktılar.

Haklı olarak insanımız terör devleti İsrail saflarında savaşmaya giden teröristlerin ellerinden Türk kimliğinin alınmasını istiyor. Kamuoyunda artan bu talebe kayıtsız kalmayan HÜDA PAR TBMM'ye kanun teklifi verdi. Kanun teklifi hakkında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şu bilgileri vermişti: "Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine ve millete mensup olursa olsun, soykırım suçu işleyen katillerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, çifte vatandaş olanlardan 'yurda dön' çağrısına uymayanların üç ay içerisinde vatandaşlıktan alınması ve mal varlıklarına el konulmasını öngörmektedir. Teklife göre; evrensellik ilkesinin, ilgili kanunda düzenleniş şekline göre bahsi edilen maddede sayılan suçların ülke dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye'de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanabilecektir. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancılara karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa dahi, Türkiye'de cezai kovuşturmaya konu olabilecektir."

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi Ak Parti'nin desteğiyle kabul edilmişti. Lâkin yaz tatili sebebiyle kanun teklifi Genel Kurul'dan geçemedi. Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 158. sırada görüşülmeyi bekliyor.

Tatil bitti ve TBMM açıldı. Mezkûr kanun teklifi Anayasa tartışmalarının gölgesinde kalmamalı. Bir an önce TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasallaşmalı. Hatta kanun teklifine İsrail'e para yardımı yapanların da vatandaşlıktan atılmaları eklenmeli. Nihayetinde terörü finansman ediyorlar. Kanunlarımızda terörün finansmanıyla alakalı cezalandırıcı maddeler var. Bu maddeye İsrail eklenebilir.

HÜDA PAR'ın kanun teklifi TBMM'de yasallaşırsa iç temizlik başlamış olacak ve dışarıyla daha rahat ilgilenebileceğiz. Hırsızın içeride olduğu yerin kapısını dışarıdan kilitlemenin bir manası yoktur.